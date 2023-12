Az egyházvezető összefoglalta a kerület fejlesztéseit, és legfontosabb feladatait, így például megköszönte a Tatai gyülekezetnek és önkormányzatnak, hogy befogadják a tíz éves jubileumi REND-et, azaz a Református Egyházi Napok Dunántúl rendezvényét, és kérte a gyülekezeteket, hogy hordozzák a szervezést imádságban. Utolsó lehetséges ciklusának felénél járva Steinbach József püspök a szolgálatának örömeiről és terheiről is szót ejt. A történelmi okok miatt a Dunántúlon általában kisebbségben létező reformátusság ereje a személyes és őszinte hangban van, melynek a kerület vezetője is híve, ezért szokásához híven idén is bocsánatot kért a videóban azoktól, akiket megbántott, vagy akik úgy érzik hogy nem tudott rájuk elég figyelmet szentelni. Köszönetet mondott munkatársainak a kerület vezetésében, az esperesi karnak, a lelkészeknek.

Videójában végezetül arra kért mindenkit, hogy imádkozzon a békéért, és viselje szívén a kárpátaljai gyülekezetek, lelkészek sorsát.