Jakab Áron súlyos betegséggel küzd, családja anyagi terheit szerették volna könnyíteni a sporttársak. Nagy tömeg gyűlt össze szombaton a Csornai Sportegyesület székhelyén. Elmentek Áron edzői, csapattársai, barátai és még nagyon sokan, hogy erőt és biztatást adjanak a 16 éves fiúnak. Szervezetét hirtelen támadta meg a kór.

A jótékonysági futáson gyűjtődobozt tettek ki, amiben mindenki elhelyezhette adományát, amit a fiatal sportoló gyógykezelésének költségeire ajánlott fel. A rendezvényen ott volt Áron is a szüleivel, és a családnak biztosan nagy erőt adott, hogy ennyien fogtak össze a fiú gyógyulásáért. Szükségük is lesz az erőre és kitartásra, hiszen a gyógykezelés elején vannak, és az út, ami még vár rájuk, hosszú lesz. Áron azonban a focipályán is nagy küzdő, ott is csak a győzelmet fogadja el és a betegséggel is képes felvenni a harcot.

A résztvevőket Családi János, az egyesület elnöke és Varga László szakmai vezető köszöntötte, és megköszönte, hogy támogatásukról biztosítják a Jakab családot. „Egy kiváló emberért, kiváló sportolóért és kiváló szülők miatt vagyunk itt” – jegyezte meg Varga László.