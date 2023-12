– Megható, de összefogott értünk a település, az itt élők. Az önkormányzat jóvoltából mára biztos állásom van, a helyi óvoda konyháján foglalkoztatnak. Nagyon hálás vagyok nekik a segítségért, úgy, ahogy az itt élőknek is, akik több jótékonysági gyűjtést szerveztek értünk – fogalmazott lapunknak Kurucz Piroska.

Laki György polgármester lapunknak hangsúlyozta: Piroska itt nőtt fel, szülei és testvére is itt élnek, ezért nem is volt kérdés számukra, hogy segítenek. A kiállított adománydobozhoz folyamatosan érkeztek a helybéliek, egyként álltak a nemes cél mellé: hogy segítsenek a családon.

– A falu összefogott, az anyagi hozzájárulás mellett számtalan felajánlás érkezett. Volt, aki kályhát szerelt be, más tűzifát szállított hozzájuk. Ezt később rengeteg ruha, háztartási eszköz, tartós élelmiszer követte. Az önkormányzattal gyűjtést indítottunk, közel hétszázezer forint jött össze, amiből rendezni tudtuk a közüzemi tartozásokat, és háztartási műszaki cikkeket vásároltunk – részletezte az elöljáró. Hozzátette: ­­ – Nem engedjük el a kezüket ezután sem, az adományokat ma is várjuk, és folytatjuk a gyűjtést. Megpróbáljuk a lehető legjobb körülményeket megteremteni a gyermekeknek is.

A falu decemberi Mikulás-ünnepsége és az adventi ablaknyitó programjuk is jótékonysági rendezvénnyé alakult, az összefogásnak hála pedig mára a család karácsonya biztonságban és nyugalomban telhet. Kurucz Piroskát és gyermekeit lapunk Jóakarat alapítványa kétszázezer forinttal támogatta.