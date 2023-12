– Az adventi készülődés már a hét elején elkezdődött a Dunakapu téren, a Széchenyi téren, és a Baross úton is. Felkerültek helyükre a díszek, folyamatosan épülnek a faházak. Végleges helyén áll már a város karácsonyfája is.

– Az utolsó dekorációk is felkerülnek lassan, csütörtökön a vendéglátósok is megérkeznek, és a kézműves faházak is a helyükön vannak már. Ők mindannyian pénteken délben nyitnak. Aztán délután felgyúlnak az ünnep fényei, majd este fél 6-kor már a koncertek is elkezdődnek. Már csak a látogatók hiányoznak.

– Mennyiben más az idei advent, a korábbiakhoz képest? Tudjuk, hogy tavaly visszafogottabb volt, idén viszont igazi programkavalkád várja a győrieket, és a városba utazókat.

– Az elmúlt évek adventi programjait sok minden megtépázta. Hol a covid, hol az energiaválság, és nem volt egyértelműen kalkulálható, hogy milyen források is állnak készen: mit tudunk, vagy hol megvalósítani. Ez az időszak a rendezvényszervezést is hátráltatta. Szerencsére ebben az évben minden adott volt a rendezvényszervezéshez. Időben el tudtunk készülni, és ezért is tudtunk olyan újdonságokat hozni a városba, ami eddig nem volt Győrben advent idején. Gondolok itt a különböző tér installációkra. Idén a Generációk Házába ajándékműhely működik majd, ami minden szombaton akár 150-150 gyermeket tud fogadni. Itt a fiatalok helyben tudják elkészíteni, akár családtagjaikkal a karácsonyi ajándékokat.

– A gasztro utca résztvevői és kézműves kitelepülők, hogy érzik? Jó advent lesz az idei?

– Nagyságrendileg harminc kézműves kitelepülő és mintegy hetven vendéglátós érkezik a városba, nem csak a Széchenyi térre, hanem a Dunakapu térre, a Baross utcára, és a megyeháza előtti térre is. Sok jelentkező volt, válogattunk. Ez azt jelenti, hogy pontosan meg kellett mutatniuk számunkra a gasztro különlegességeiket. A vásárban természetesen csak az ünnepi hangulathoz kötődő étel is ital választék lehet. Bekértük azt is, hogy néz ki a kitelepülésük, és azt is le kellett írniuk, mit árulnak majd pontosan. A bódék központi díszítést kapnak idén, de a kitelepülők is tehetnek díszeket a faházakba. Ez minden vásárnak fontos része, és bizton állíthatom, hogy komoly szűrőn mentek át a jelentkezők. A kézművesek, saját portékáikkal, egyedi, unikális, szép és esztétikus termékekkel érkeznek a városba.

– A díszvilágításon kívül vannak installációk, olyan díszítő elemek, amelyek eddig nem voltak a városban?

– Sok olyan van, ami eddig is volt, gondolok itt a Dunakapu téren lévő nagy mikulás szánra, amire fel lehet ülni. Most felújított Betlehem érkezik majd a Széchenyi térre, lesz mikulásház, nagy fenyőfadíszek, amelyekbe be lehet menni. Állatsimogató viszont nem lesz. Az állatkerttel közösen döntöttünk úgy, hogy nem tesszük ki ennek az állatokat, még akkor sem, hogyha sok gyermek imádja ezt a programot. A Széchenyi téren a bencés rendházat szoktuk kivilágítani fényjátékkal, most teljes panorámás megvilágítás lesz, 360 fokban, az egész téren.

Marton László, a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója. Fotó: Rákóczy Ádám

– Szórakoztató programokból, koncertekből sem lesz hiány.

– Valóban sok program lesz. A kulturális intézmények egytől-egyig készülnek, mi a központi helyszínekre kültéri koncerteket terveztünk. A célunk az volt, hogy látványosak legyenek, és a program sem tartson fél óránál tovább, az esetleges hideg időjárás miatt. Az adventi koncerteknél olyan neveket hoztunk, mint Kozma Orsi, Pál Dénes, Csondor Kata, vagy például a gyermekeknek a jégvarázst.

– A fiatalokat is rengeteg program várja idén: ott vannak a kedvenceik, az óriásikerék, a dodzsem, és a jégpálya.

– Nem egyszerű feladat minden korosztálynak megfelelni. A fiatalokra is sokat gondoltunk, erre remek példa lehet a jégpályán a diszkó, ahová neves lemezlovasokat hívtunk meg, hogy szolgáltassák ők a zenét, és garantálják a jó hangulatot. Megmondom őszintén ez kísérlet részünkről, megnézzük, hogy vevők-e rá a fiatalok. Ha ez működik, akkor célunk, hogy a jövőben még több ehhez hasonló program legyen.