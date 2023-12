A karácsonyfa alatt a legtöbb doboz mindig a gyerekeknek jár. A Mikulásnak, Jézuskának írt listán sok minden szerepel, csak győzzenek a szülők válogatni. A győri Belvárosi Játékboltban gondos rendben sorakoznak a társasjátékok, legók és babák.

– A társas- és partijátékokat sokan kedvelik, csakúgy, mint a kirakósokat. Az elmúlt években pedig többen keresik a diavetítőket, valamint a hozzájuk szükséges filmeket – mondta el Stevula-Jaitl Réka, az üzlet egyik eladója. – Vannak, akik részletesen kiszámolják, és pontosan annyit költenek csak, amennyit elterveztek. Ők általában 10–15 ezer forint között vásárolnak. Az efölött költekezőknél az ár általában már nem számít, több ötvenezres kosarunk is volt már, de ez a plafon, ennél többet nem költenek. Eddigi tapasztalatunk szerint körülbelül annyit szánnak az emberek a játékokra, mint tavaly ilyenkor.

Stevula-Jaitl Réka hozzátette: a babákat és a fiúknak szánt autókat leszámítva nincsenek nemi különbségek a játékok terén.

Győrben, a Belvárosi Játékboltban sokan keresik a társas- és fejlesztő játékokat. Fotó: Nagy Gábor

– A szuperhősös és a bütykölős játékokkal fiúk és lányok is szívesen játszanak. A fiúk főleg a Star Wars-os és mine­craftos témájúakat keresik, a lányoknál még mindig hódít a Jégvarázs, valamint idén kedvelt a Gabby’s Dollhouse is.

– A piciknél a Bing nyuszi a népszerű játék, a nagyobb gyerekeknek pedig a gyűjthető figurákat keresik. De a klasszikus játékokat, mint a Mesterlogika vagy a Fekete Péter, is sokan viszik – tette hozzá ­Stevula-Jaitl Réka játékbolti eladó.

A korábbiaknál csendesebb, visszafogottabb az idei karácsonyi készülődés, ajándékvásárlás Sopronban. Nincs nagy tumultus az adventi vásáron és a bevásárlóközpontokban sem, többen az interneten keresztül szerzik be családtagjaiknak a meglepetést. Tapasztalat, hogy praktikusabban vásárolnak az emberek, és jobban odafigyelnek rá, hogy hasznos ajándék kerüljön a karácsonyfa alá.

– Nem költenek a tavalyinál kevesebbet az emberek, de igyekeznek praktikus ajándékot választani. Nálunk népszerűek ilyenkor a különböző kiegészítők, sapkák, sálak, szőrmemellények, amikkel akár egy régi darab is könnyen feldobható és divatossá tehető. A karácsonyi, szilveszteri és céges rendezvényekre szánt szetteket úgy választják ki, hogy azt később, más alkalmakkor is használni tudják. Az extrém kreációkból érezhetően kevesebb fogy, idén népszerűbbek a letisztult darabok. Aki tanácstalan, az vásárlási utalványt választ, a karácsonyi időszakban ebből érzékelhetően több fogy. Árat nem emeltünk, a tavalyihoz hasonló bevételre számítunk, de mindenképpen csendesebb üzletmenettel – összegezte a tapasztalatait Szabó Judit, a Miss divatüzletek soproni tulajdonosa. Munkatársai hozzátették, mostanában nemcsak a magyar, hanem az osztrák vásárlók is jobban odafigyelnek a kiadásaikra.