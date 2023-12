Mielőtt a mesterséges intelligenciáról beszélünk, nem árt tudni, hogy pontosan mit is takar az MI.

- Az intelligencia fogalmának többféle definíciója van, de általánosságban az intelligencia azon képességünk, hogy feldolgozzuk és értelmezzük a körülöttünk lévő információkat, illetve felismerjük és megoldjuk az előttünk álló problémákat. A mesterséges intelligencia az emberi kognitív funkciókhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező gép/szerkezet/berendezés, amely feladatokat tud megoldani és képes tanulni. Hétköznapi értelemben egy olyan szoftver, amely az emberi képességeket utánozni tudja. Végtelenül leegyszerűsítve az input-ot az emberi célkitűzések, az output-ot a környezetet befolyásoló tartalmak, előrejelzések, ajánlások, döntések generálását jelenti. Tehát az emberi input alapján gépi output valósul meg- magyarázza dr. Tamás T. László főorvos.

Ha körülnézünk, a hétköznapi életünkben máris számos helyen megjelent az MI, azonban a szabályozások még egyik területen sem fixek, vagy mindenki által elfogadottak.

- A közlekedésben MI szabályozza az automata vészfékező rendszerek működését (minden EU-ban eladott autónak automata vészfék rendszere van, ezáltal a statisztikák szerint kb. 40%-al csökkenti az ütközések számát, így életeket ment). A vezetési asszisztencia, az energia raktározás és az energia-menedzsment szintén MI fejlesztések eredményei ezen a területen, de ott vannak az önvezető autók is. Megjelent a kommunikációban, fordít, szöveget ír, képeket, videókat, zenéket alkot, használják a környezetvédelemben, az ipar számos területén, az oktatásban és természetesen a tudományok területén is. Itt szinte követhetetlen a fejlődés, amit az MI bevezetése jelent. A rendezetlen rendszerek fizikájának a kutatásában, a komplex szimulációk felgyorsítása során, a folyadék-, aerodinamika-, az atmoszféra- és az óceánkutatásban, az asztrofizikai kutatásokban, a galaxisok klasszifikációjában, vagy exoplanéták felfedezése során alkalmazták már az MI-t egyre nagyobb sikerrel.

Látható, hogy a különböző szektorokban a mesterséges intelligencia térnyerése gyorsul és az egészségügy területén is kopogtat az ajtón. Elsősorban a fiatalok körében érezhető, hogy egészségtudatos magatartás részeként egyre nagyobb önállóságra törekednek.

- A fiatal korosztály igényeit kielégítő applikációk már elég széles körben elérhetőek. Okos órák szívritmuszavarokat, mobiltelefonos applikációk bőr léziókat, kiütéseket, húgyúti infekciókat, fülfertőzéseket, diabeteses retina elváltozásokat (amely hosszú távon vaksághoz vezethet, azonban korai diagnózissal visszafordítható) diagnosztizálnak. Izgalmas alkalmazási lehetősége a MI felhasználásnak, hogy megelőzzön olyan betegségeket, amelyek kialakulására egyébként rizikónk van. Az inputok, tehát a szociális viselkedésminták, genomika, bioszenzorok, immunrendszer, microbiom, anatómia, fizikális aktivitás, alvás, táplálkozás, alkohol, droghasználat, gyógyszerhasználat, laboreredmények, DNS, RNS minták, családi anamnézis, kommunikáció, beszéd, elmeállapot, kogníció, kórelőzmények, up-to-date orvosi irodalmi adatok folyamatos monitorizálásával és szintézisével, output-ként egy virtuális egészség megőrzési útmutatót készíthető például. A klinikai diagnosztika területén sokszor pontosabb és gyorsabb diagnosztikai lehetőségeket biztosít: a képalkotó vizsgálatok során negyedére rövidítheti le például egy térd MRI elvégzéséhez szükséges időtartamot, mivel felgyorsítja az adatgyűjtés sebességét. Az MI lehetőséget ad arra is, hogy a laboratóriumi adatokat a nemzetközi adatbázisokba integrálják és távoli döntéshozatalra is lehetőséget nyújt a gyógyszeres kezelések során. A biomarker illetve a vakcina fejlesztésben is segít , pl. jelölt molekulák keresése és fejlesztése, vakcina tervezés illetve a hatékonysági előrejelzés során.

A precíziós gyógyászat különleges felhasználási lehetősége a mesterséges intelligencia alkalmazásának. Lehetővé teszi a személyre szabott gyógyítást és megkönnyíti az egyéni és csoportos mellékhatások elkerülését. A betegmonitorizálás területén lehetőséget ad a betegek távfelügyeletére, szenzorokkal távoli beavatkozási lehetőségekkel. A 3D bioszintézis akár transzplantáció illetve mesterséges művégtagok használatát teszi lehetővé. Akár távolról is elvégezhető- precíziós műtéti beavatkozások elvégzése lehetővé válik.

- Az MI egészségügyi felhasználásakor jelentős, potenciális problémák is jelentkezhetnek, ilyen a tévedhetetlenség mítosza is. Az MI határozottan hoz meg rossz döntéseket is, ezekben a döntéseiben teljesen magabiztos. A társadalom és tágabb értelemben az emberiség jövője, jóléte felé megnyilvánuló felelősséggel a kutatás szabadságának morális és törvényi korlátai vannak. A kutatás és technológiai fejlődés folyamatosan vezet olyan eredményekre, mint pl. nukleáris energia felhasználása, az élőlények klónozása, a Humán Genom módosítása, a szintetikus biológia, a GMO. Ezek hasznosítása során új morális dilemmák és kihívások vetődnek fel a kutatók, a társadalom és a kormányzati döntéshozók számára. A szabályozás elengedhetetlen.