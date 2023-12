Minden esély megvan rá, hogy egész szezonban kitartanak a pályák, amelyeket tartós lehűléskor frissítenek. A tavalyi év nem volt a legszerencsésebb, az enyhe idő miatt későn tudták megnyitni az eplényi Síaréna Vibe Parkot. Jelenleg az A1-es nagy- és a T1-es tanpályákon lehet csúszni, összesen 3000 méteren. A december eleji nyitás óta sokan látogattak el Győrből és környékéről a havas lejtőkre.

Eplény– Nagy ritkaság, hogy már december elején meg tudtunk nyitni. Idén is Dékány Árpád Sixtus ciszterci szerzetes, Olaszfalu plébánosa áldotta meg a hegyet és a nálunk megforduló síelőket, snowboardosokat, majd maga is csúszott, tesztelve a lejtőket. Így megszentelt pályákkal indultunk neki a szezonnak. Bízunk a télben, az előrejelzések szerint a hideg megmarad és havazás is várható – mondta Kugler-Bedő Imola, az eplényi Síaréna Vibe Park marketingvezetője.