Léna január 14-én örvendeztette meg érkezésével a Tamás családot. Születésekor besárgult, és ez a sárgaság nem múlt el. Héthetes korában a kontrollon az orvos laborvizsgálatot kért, aminek eredménye alapján a SOTE-gyermekklinikára szállították. A máj és az epe közötti epevezeték elzáródott, ami miatt a méreganyagok a májból nem tudtak eltávozni. Azonnal életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A mája működése miatt transzplantációt javasoltak a szakemberek. A kislány és családja hónapokat várt a beavatkozásra.

Lénát a nagyobb tesók, Zétény és Rebeka szeretete veszi körül.

– Augusztus 22-én utaztunk ki Hamburgba, ahol a transzplantációt elvégezték. Léna apukája volt a donor, ő előtte egy szigorú pszichológiai vizsgálaton is átesett. A lányomat is folyamatosan vizsgálták, gyakran vettek vért, ultrahangozták. Sajnos kritikus volt az állapota. Magát a beavatkozást szeptember 28-án végezték el: reggel 6 órakor Gáborral kezdték, majd déltől egészen este 10 óráig a lányomat műtötték. Léna egy hetet töltött az intenzív osztályon, utána két hetet még a kórházban tartózkodott, a páromat egy hétig tartották bent. Németországban a Ronald-házban kaptunk szállást, közel a kórházhoz, minden másnap vérvételre és ultrahangra kellett menni – avatott be Szabó Erika, Léna anyukája, aki örömét fejezte ki, hogy a lánya és a párja is szépen gyógyulnak.

Az édesapa, Gábor is jobban van már a beavatkozást követően, december 28. után térhet vissza fokozatosan munkahelyére, ahonnan szintén sok segítséget kapott a család.

Az Ásványrárón élő házaspár Lénán kívül még két nagyobb gyermeket is nevel: az iskolás Rebekát és a jövő februárra hároméves Zétényt. Őket is nagyon megviselte húguk betegsége és a családjuk távolléte. Amíg a szülők a legkisebbel Németországban tartózkodtak több mint két és fél hónapig, a nagyobbak itthon maradtak az egyik nagyszülővel.

– Zétény sokat sírt, főleg az elején. Nagyon nehéz volt nekik is nélkülünk. Meglepetésként érkeztünk haza a műtét után, amikor már úgy engedtek el, hogy a kontrollokra eljárhatunk hetente Budapestre. Azóta is próbálunk minden időt együtt tölteni öten. Lénának fontos, hogy mindentől megóvjuk, ezért nem is járunk közösségbe vele – fűzte hozzá Erika.

A kislány egészsége miatt szűk körű karácsonyra készülnek, mindentől óvják Lénát, aki szerencsére szépen gyógyul.

Csak mi leszünk itt egymásnak karácsonykor

– emelte ki az édesanya, ezúton is köszönetet mondva a sok-sok lelki, anyagi segítségért a támogatóknak, a gyűjtéseknek hála nem azon kellett a családnak aggódnia, hogy hogyan oldják meg ezt az időszakot, hanem a gyógyulásra figyelhettek.