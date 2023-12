Csütörtökön este erről a sétálók is meggyőződhettek a soproni Várkerületen, hiszen a Hegyközség Nemzeti Tanácsának felkérésre Schök Norbert, a hazai és nemzetközi bárélet egyik elismert szaktekintélye különleges ízvilágú italokat álmodott meg, melynek fő összetevője a magyar bor volt. Az országos szőlész-borász szakmai önkormányzat egyik célkitűzése között szerepel a kulturált és minőségi borfogyasztás népszerűsítése, így a szakember a klasszikus recepteket izgalmas fűszerekkel bolondította meg.

Schmidt Anikó a kávés, férje, dr. Burprich Béla pedig a hagyományosan készített forraltbort kóstolta meg a kínálatból Fotó: Szalay Károly

- Azért jók a boros koktélok, mert hígítva vannak és az is bátran fogyaszthatja, aki esetleg nem szereti az alkohol ízét vagy annak hatását. Az emberek visszajelzése nagyon pozitív, mindenki megtalálja azt az ízvilágot, ami számára a legvonzóbb. A kávés borkülönlegességünk egy olyan ital, amelyre sokan felkapják a fejüket, hiszen nem jellemző, hogy ezzel párosítják a koktélokat, így ezt kifejezetten szívesen fogyasztják a vendégek - mondta el lapunknak Schök Norbert, bártender. Ezen kívül kétféle forraltbort is kínáltunk. Az egyik a klasszikus, hagyományos vörösborból készül, de van benne szegfűszeg, szegfűbors, egy kis meggylé és tonkabab is, ami igazán különlegessé teszi. A másik pedig fehérborból készül, ami önmagában is ritkább, amelyhez gyömbért, almát, valamint koriandert kevertünk.