Horváth Enikő Sára ének-zene tanár és egyházzenész szakon végzett a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Huszonhárom évvel ezelőtt csatlakozott a büntetés-végrehajtáshoz, de az énekléssel továbbra sem hagyott fel. A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön fegyelmi tisztje 14 éves kora óta tanul magánéneket, tíz éve vállal fellépéseket előadóművészként, hét éve énekel a Soproni Petőfi Színház zenés darabjaiban – most éppen a Hamupipőke című zenés mesejátékban -, néhány előadásban pedig korrepetítorként segíti a színészek munkáját. Énekel a soproni Fidelissima Vegyeskarban, a Concentio kamarakórusban – az előbbiben lányával együtt - , és karnagyként vezeti a fertőrákosi Német Dal- és Kultúregyesület kórusát.

A mérnök informatikusként diplomázott Beke Áron az általános iskola második osztályába járt, amikor először fogott vadászkürtöt a kezébe, két évre rá már Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószenekarában játszott, 2004-től pedig a nagy múltú kőszegi fúvószenekar tagja – tizennégy éve az együttes vezetőségében is tevékenykedik. Áron számára a zenekar akár a család szinonimája is lehetne, hiszen az édesapja, a felesége, az öccse és annak párja is Kőszeg Város Fúvószenekarának tagja.

Enikő és Áron mostanában többször szerepelnek egy színpadon: a Fidelissima Vegyeskar, a kőszegi Concordia-Barátság Énekegyesület és Kőszeg Város Fúvószenekarának előadásában felcsendülő Jesus! című musical-oratórium előadásain. A közös nevező Szilágyi Miklós, aki mindhárom együttes karnagyaként és művészeti vezetőjeként állította színpadra a Jézus születését és feltámadását két részben „elmesélő”, eredetileg zongorára és kórusra íródott, később szimfonikus zenekarra hangszerelt, ezúttal fúvószenekari kísérettel előadott darabot.

Az ősbemutató november végén volt Sopronban, a kőszegiek december 17-én láthatták-hallhatták a musical-oratóriumot – mindkét előadás telt házas volt. Aki lemaradt, január 6-án Sopronban a Liszt központban még megnézheti a három együttes közös produkcióját - Enikőt a kórusban, Áront a fúvószenekar kürtsorában keressék -, a január 17-i kőszegi koncertre azonban már elfogytak a jegyek.