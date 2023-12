– A hidegre való felkészülésnél meghatározó a tartás módja, az állat faja és fajtája. Más teendőket igényel a szabadban tartott kutya, a lakásban élő kutya és macska, vagy a kijáró macska. Kutyák esetében a szabadban tartásnál fontos a szélvédett, szigetelt kutyaház, macska búvóhely kialakítása, a testméret figyelembe vételével. A hideg megterhelő az állatiszervezet számára, ezért az energiaszükséglete is megnő. A test hőháztartásának megtartására energia igényesebb tápok adása indokolt. Természetesen ezt ne a túl etetéssel tegyük meg. Esetleges eledel változtatáskor a fokozatosság elvének kell érvényesülni – szögezte le a szakember, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy a hideg ellenére is a legfontosabb a folyamatos víz ellátás, ami a szabadban megfagyhat, túlságosan hideg lehet, ezért gyakori ellenőrzést kíván. Ugyancsak figyelni kell az élelem hőmérsékletére is. A túl hideg, a megfagyott víz, eledel, légzőszervi, emésztőrendszeri betegségeket okozhatnak.

– December a várt ünnepek hónapja, ami veszélyeket is jelenthet a kutyák, macskák számára. Ez az időszak a bőséges étkezések ideje, amikor kedvencünk is részesülni kíván a finomságokból.Tudni kell azonban, hogy a számunkra ízletes élelmiszerek állatunknak mérgező lehet, vagy még a pusztulásához is vezethet – mondta el Királyfi Péter. – Tiltott a kutyák számára a csokoládé, a süteményekben lévő mazsola, de veszélyes az édesítésre használt xilit (nyírfacukor) is. A zsíros megterhelő, szokásostól eltérő ételek is emésztési zavarokhoz vezetnek. Ezeket helyettesítsük a számukra készült jutalomfalatokkal. Kerülni kell a megmaradt, fel nem használt élelmiszerek etetését. Tudjunk sokszor ellenállni a mindig csak egy-egy falatot kérlelő kutya szemének, vagy egy simuló „cica” viselkedésének – ajánlotta az állatokért aggódó szakember.

Az ünnepekre különböző dolgokkal díszítjük otthonainkat. Gyakori dekoráció a mikulásvirág, a fagyöngy. Mindkét növény mérgező hatású, ezért úgy helyezzük el azokat, hogy kedvenceink ne érjék el. Balesetbeszélyt rejt a nem megfelelően rögzített karácsonyfa, annak égősorai, díszei, az adventi koszorúk gyertyái. Nem jó, ha kíváncsi barátaink megrágcsálják, megkóstolják őket. A széttört karácsonyfadíszeket haladéktalanul takarítsuk fel, őrizetlenül égő gyertyát ne hagyjunk.

– A fényben úszó lakások szépek, ám az égők villódzása nyugtalanító hatást válthat ki. A kutyák látása a kék, sárga és szürke, valamint ezek árnyalataira korlátozódik. A zöld, piros és lila szín tartományt nem tudják megkülönböztetni, de érdekes módon a kék és zöld között különbséget tudnak tenni. A vörös és zöld együttes megjelenése már nem különül el. A hirtelen erős fények, vibrálásuk idegrendszeri panaszokat, ezzel kapcsolatos betegségek kiváltását is okozhatják –tudtuk meg Királyfi Pétertől, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a szilveszteri hangoskodás, a tiltott petárdázás vagy a tűzijáték visszatérő aggodalomra ad okot az állattartók körében. A kutyák hallása 50 ezer Hz körüli, a macskáké 100 ezer Hz (20 ezer Hz ember). Mivel ez az állatok egyik legfontosabb érzékszerve a környezeti hatásokra, ezért a viselkedésüket is meghatározza. A durrogástól, erős zajtól félő kedvenceket ilyenkor nem szabad magukra hagyni, gyakran világgá szaladnak félelmükben. A zajongás véget értével kezdődik az elkóborolt állatok keresése, befogása, ezért fontos a chip megléte – hívta fel nyomatékosan az állattartók figyelmét Királyfi Péter.