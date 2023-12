Az Ünnep évére a Bencés Likőrcsalád arculata is megújult, amely a szerzetesközösség és az Agárdi Pálinkafőzde együttműködéséből született 18 évvel ezelőtt. 2005. októberében került forgalomba a Bencés Likőrcsalád. A Pannonhalmi Főapátság és az Agárdi Pálinkafőzde most új alapokra helyezte együttműködését. Ennek eredményeként bővítették az értékesítési csatornáikat, így szélesebb körben tették elérhetővé a Bencés Likőrcsalád mindhárom termékét. Ezzel párhuzamosan a bencés gyógynövény-, keserű- és meggylikőr is új köntöst kapott. A tartalom azonban nem változott. A termékek ugyanúgy az évezredes pannonhalmi bencés kolostorkerti gyógynövényes hagyományokra épülnek, és a hagyományos finomszesz helyett, agárdi alma- és meggypálinkával készülnek.

Az ezeréves hagyomány

A szerzetesek kertje mindig is a gyógyítás és gyógyulás színtere volt, a gyógyítás szolgálata pedig az apátságok fontos küldetései közé tartozott. A Pannonhalmi Főapátság a levéltárában őrzi azt az 1201-es oklevelet, amely bizonyítja, hogy már a 13. század elején ispotály állt a kertben. Ma is receptek, szakkönyvek, kéziratok sora tanúskodik a gyógyító testvérek munkájáról. Lancsics Bonifác bencés szerzetes 1697-ből származó kéziratában több mint száz recept lelhető fel betegségek gyógyítására és megelőzésre. A „Libellus Medicinalis pro diversis morbis curandis vel vitandis…” – Orvosi könyvecske a különböző betegségek gyógyítására – című kötetet a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár őrzi. Ebben a gyűjteményben található Reisch Elek 1735-ből származó eredeti recepteskönyve. A bencés gyógyszerész testvér növényi, állati és ásványi anyagokból állított elő gyógyászati készítményeket. Az ő csaknem 300 éves receptjei alapján készülnek a Bencés Likőrcsalád termékei is.

Fotó: Csapó Balázs

A Bencés Likőrcsalád

A Bencés keserűlikőr hét fajta gyógynövény kivonatból készült, amellyel életre keltik a monostori gyógynövénykultúra hagyományait. Természetes ízeinek gazdagsága üzenet a múltból: Olyan minőség, amely kiállta az idő próbáját. Digestifként fogyasztva segíti az emésztést, csökkenti a teltségérzetet. A Bencés gyógynövénylikőr tizenöt fajta gyógynövény kivonatát tartalmazza. Az agárdi almapálinkát és az apátsági gyógynövény kivonatokat elegyítő, kellemes ízű likőrkülönlegesség, élvezeti értékén felül gyógyhatással is rendelkezik, mértékletes fogyasztás mellett emésztést segítő, fertőtlenítő, nyugtató és roboráló hatású. A pálinka alapú Bencés Meggylikőr tisztasága és harmonikus ízvilága valódi kuriózum a könnyed, gyümölcsös italok kedvelői számára.

Közös értékek

A Pannonhalmi Főapátság és az Agárdi Pálinkafőzde is elkötelezett a kulturált alkoholfogyasztás mellett, prémium kategóriás likőrjeikkel a minőségi italok kedvelőit célozzák meg. Hisznek egymás kölcsönös tiszteletében, és az ezen alapuló partneri együttműködésben. Majd’ két évtizedes üzleti kapcsolatuk is ennek köszönhető.