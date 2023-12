- Vadásztársaságunk negyedik alkalommal rendezte meg a jótékonysági vadászatot. Az egész megyéből csatlakoztak a kezdeményezéshez, a legtöbben természetesen a környékről. Közülük is ki kell emelni a Hubertus-, a Fertőtáj-, az Ikva-Völgye, a Hegykői Sólyom és a Széchenyi-vadásztársaságokat, akiknek tagjai első szóra a nemes ügy mellé álltak - mondta el Vadon László, az Aranypatak Vadásztársaság elnöke, aki idén novemberben nyerte el a gróf Széchenyi Zsigmond-emlékérmet, a vadászati kultúra legértékesebb elismerését, a jótékonysági vadászat népszerűsítéséért.

Fotó: Máthé Daniella

A szerdai fácánvadászatra 48-an fizették be az ötvenezer forintos részvételi díjat, közülük 28-an voltak ott a reggeli eligazításon az Aranypatak peresztegi vadászházában. - Voltak akik lebetegedtek és olyanok is, akik előre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a programon, viszont befizették az összeget, mert fontosnak tartják a jótékonykodást. Így a vadászat költségeinek levonása után hozzávetőlegesen 1,2-1,3 millió forinttal járulunk majd hozzá egy hiánypótló műszer beszerzéséhez a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház gyermekosztálya számára. Tavaly is a győri kórház kapta az adományt, de jövőre szeretnénk a soproni kórházat támogatni - tette hozzá Vadon László.

A Hidegség és Nagycenk közötti területen hajnalban 150 nevelt fácánt engedtek szabadon, ebből 96 került puskavégre.

- A közös reggelit és az eligazítást követően kilenc órakor indultunk ki a területre és délre értünk vissza. Az ilyen típusú vadászatokon nagy szerepük van a kutyáknak, hiszen ők hajtják fel és gyűjtik be az elejtett madarakat, így kutyások is szép számmal voltak közöttünk. Összefogás és jó hangulat jellemezte a vadászatot, ami terítékkészítéssel, majd közös ebéddel zárult - mondta összegzésként az elnök.

Keretbe: A jótékonysági vadászat hagyománya 2019-ben vált országos szintűvé. A magyar vadásztársadalom a mostani akciót megelőzően 170 millió forintot adományozott a jótékonysági vadászatokon keresztül a magyar egészségügy számára és 23 kórház gyerekosztályát támogatta ezidáig országszerte. A támogatásból vásárolt 286 innovatív, hiánypótló eszköz 150 ezer gyerek gyógyításához járult hozzá.