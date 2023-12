Annak, hogy a nyáron átadott győri vízi élményparknak országos híre lett, kézzelfogható bizonyítéka az a rengeteg megkeresés, ami az elmúlt hetekben-hónapokban az intézmény vezetéséhez érkezett. Nagyon sokan jótékony akcióhoz kértek tombolaajándékként belépőt, Kovacsics Imre ügyvezető igazgató pedig nem nagyon mondott nemet.

Adventi gálák sorát rendezik ebben az időszakban nemcsak Győr-Moson-Sopronban, hanem a régió több településén is. A szervezők a legtöbbször tombolaajándékokkal gyűjtik össze a pénzt, ami bevált és jól működő ötlet, hiszen a támogatók is örömmel veszik át a nyereményüket.

Az elmúlt hetekben a Rába Quellébe érkezett megkeresések csaknem centiméter vastagságú paksamétában gyűltek össze, ami azt mutatja, hogy a győri fürdőélményt különleges ajándéknak gondolják azok, akik egyszer már megtapasztalták, mit kínál nekik vízi élménypark.

A győri Széchenyi-egyetemtől több iskolai, óvodai szülői munkaközösségen át kértek a tombolához egy-egy belépőt, s ezt meg is kapták. A Kónyi Polgárőr Egyesület november közepén tartotta a hagyományos polgárőr bálját – ott is lehetett belépőt nyerni. Hasonlóképpen a Vámosszabadi Gyermekmosoly Alapítvány jótékonysági bálján.

Hosszan lehetne még sorolni, hány szervezetet támogatott a Rába Quelle, s nem a kérkedés miatt fontos ezt megemlíteni, sokkal inkább a példamutatás okán. Sok szervezet esetében egy-egy apró gesztus is sokat lendít céljaik elérésében, a támogatók pedig a sorsolás izgalmán túl, egészséget kapnak ajándékba.

Ez utóbbi természetesen mindenkinek jár – annak is, aki nem tombolán nyer belépőt. A győri vízi élménypark a két karácsonyi ünnepnapot (dec. 24-25.) leszámítva az egész téli szünetben várja a vendégeket.

S hogy mennyit ér egy apró gesztus is, arra íme egy utolsó történet: az egyik komáromi virágüzlet tulajdonosa karácsonyi kívánságfát állított fel a boltban, ahol a rászoruló gyerekek elhelyezhették kívánságaikat. A családsegítő gyűjtötte össze az álmokat, s az egyiken egy család vágya szerepelt: három kisgyerekét egyedül neveli egy édesanyja, őket szeretné elvinni Győrbe, amelynek megújult fürdőjéről hallottak a kicsik, ezt is kérték karácsonyra, de az anyának nincs lehetősége a belépőket megvenni. A folytatást nyilván sejtik, a gyerekek szemét pedig szenteste magunk előtt látjuk.