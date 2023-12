Az elmúlt egy évben sok tekintetben fejlődött a kerékpáros közlekedési kultúra Győrben, néhány kihívás azonban még mindig nehezíti a bringások életét.

-Például égető szükség volna a rollerezés pontos KRESZ-szabályozására - mondta Tömböly Tamás a Magyar Kerékpárosklub Győri Területi Szervezetének vezetője. - A roller ugyan közlekedési eszközként kiváló, környezetkímélő alternatíva, ám jelenleg rengeteg balesetveszélyes helyzetet teremt– A másik problémát azok a bringások okozzák, akik rendszeresen forgalommal szemben közlekednek a kerékpárutakon.

A kerékpárutak állapota még mindig elég vegyes

-Természetesen pozitív lépések is történtek - hangsúlyozta Tömböly Tamás. - A Jedlik utcai 10km-es táblát szinte már minden kerékpáros betartja, valamint a Kossuth híd kerékpáros oldalán is csak elvétve látni gyalogosokat. Számos külső kerékpárút épült, amelyek megkönnyítik a környező településekről a bejárást. Ménfőcsanakon, Abdán, Nyúlon és Győrújbaráton is sok a kerékpáros, ezeken a településeken legalább akkora a biciklis kultúra, mint Győrben. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy ezeknek a külső utaknak az állapota rohamosan romlik. A frissen elkészült szakaszok két település közé eső részeit ritkán takarítják, tele vannak csúszós falevelekkel, ágakkal a bekötő utaknál pedig gyakran a munkagépek által felhordott sárral. Fontos lenne, hogy ezeket rendszeresen tisztítsák, csakúgy, mint a többi közutat. A régebbi utak felújítása és rendben tartása gyakran elmarad, a városban és azon kívül is számos feltöredezett, repedésekkel tarkított szakasz van, amelyeken nehéz közlekedni.

Sok a kerékpáros közösségi program

A kerékpáros közlekedést segítő javaslatok mellett a kerékpáros klub több rendezvénnyel is igyekszik motiválni a bringásokat.

– A „Tekerj a Zöldbe!” program keretében idén tizenkét kerékpártúrát szerveztünk -folytatta a kerékpáros klub vezetője - Ezeken felkerestük a környező településeket, megismertük értékeiket. Az utóbbi időben kiváló kapcsolatot sikerült kiépítenünk a rendőrség balesetmegelőzési szervezetével. Velük közös szervezésben két olyan városi bebiciklizést szerveztünk, amelyeken felhívtuk a résztvevők és a többi közlekedő figyelmét a városi kerékpározás fő szabályaira. A hagyományoknak megfelelően tavasszal és ősszel egy-egy bringás reggelit tartottunk, ezeken idén rekordszámú résztevevőnek örülhettünk. A kerékpáros felvonulásainkkal az volt a célunk, hogy minél többen pattanjanak nyeregbe. A kerékpározási kedv fokozása érdekében a munkaadókat és az iskolákat is meg kell szólítanunk, így több helyen oldódhat meg a kerékpártárolók és öltözők problémája.

Tömböly Tamás hozzátette, hogy már egyeztetnek a közútkezelővel arról, hogy a Baross hídról a belvárosba tartó kerékpárút szakaszon hasonló figyelmeztető táblák legyenek, mint a Kossuth hídon. Itt ugyanis még mindig sok gyalogos sétál a tilosban.

Idén a mikulás biciklin érkezik

A biciklis főszezonnak ugyan már vége, a kerékpáros klub azonban egy nagy eseménnyel még készül. Idén első alkalommal kerékpáros mikulások is visznek ajándékot a gyerekeknek.

– December 5-én a győri Família Nagycsaládosok Egyesületével közösen műsoros rendezvényt szervezünk - tette hozzá a kerékpáros vezető. – Másnap, december 6-án tagjaink mikulásruhát öltenek, és kerékpárra pattanva járnak majd a városban, kis meglepetés csomagokat osztogatva a gyerekeknek.