A hit kincsének feltárása…

Mennyire szeretünk történeteket mesélni a régmúlt időkből, és milyen gyakran emlegetjük az úgynevezett „régi szép időket”, jól tudva, hogy nem voltak azok sem olyan jók! Holnap, nemsokára, néhány év múlva hogyan fogunk beszélni a 2023-as évről, ami néhány óra múlva véget ér? Mire emlékezünk majd és mire emlékezhetnek gyermekeink, unokáink, diákjaink? Érdekes és fontos lesz számodra 10, 20 vagy még több év múlva is?

Minden évünknek van saját identitása, minden évünket pozitív és negatív dolgokkal rögzítik a történetírás évkönyvei. A világ- és emberi történelem során minden év egyénileg rányomódik az ember életére, és abban kitörölhetetlen helye és minősége van. Nem lesz ez másként a 2024-es új esztendővel sem, amelyet éjfélkor kezdünk nyugtalanul, kíváncsian, jóindulattal, kérdőn, optimistán, tartózkodóan, kétségbeesetten, örömtelien vagy bármi másként. Nyitva hever előttünk, mint egy történelemkönyv 366 üres oldallal, amiről aztán írnunk kell.

De milyen ígéretes és megnyugtató számunkra, keresztények számára, akik még mindig érezzük magunk körül a karácsonyi aurát, hogy tudjuk, a megtestesült Isten velünk van. Milyen erőt adott ismét nekünk ez a karácsonyi üzenet, mert benne megtapasztaltuk Isten szeretetét, jóságát, emberségét.

A karácsony a boldog találkozások ünnepe: találkozás a Gyermekkel a betlehemi jászolban; a keresztények találkozása ünnepi és békés örömben; a jóakarat és a szeretet családi és baráti élménye. Érezhettük és megtapasztalhattuk, hogy mennyire fontosak számunkra ezek a találkozások, és milyen jók ezek a közösségi élmények. Főleg ezek a találkozások a szentmiséinken, itt a templomban és az ajtón kívül, ahol kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és minden jót kívánunk egymásnak, békét, örömöt a családnak, egészséget és életörömet az egyénnek. Vajon csak felületes találkozások voltak a hagyományos klisékkel, vagy valóban eltöltött bennünket az, amit Egyházként együtt ünnepeltünk?

SZÜKSÉGÜNK VAN AZ EGYHÁZ KÖZÖSSÉGÉRE

Biztos vagyok benne, hogy az év során közösen megtartott ünnepeink kiteljesítenek és gazdagítanak bennünket. Ez mindannyiunk számára az Istennel való találkozás misztériuma. Nem számít, milyen szertartáson vehetünk részt, legyen szó szentségimádásról, közösségi-, iskolai- vagy családi eseményekről, mint például keresztelésről, gyóntatásról, temetésről vagy esküvőről, valamint az Eucharisztia ünnepléséről, Isten úgy mutatkozik meg bennük és közöttünk, mint Aki el akar tölteni szeretetével és kegyelmével. Ezért lenne szükségünk egy olyan közösségre, ahol testvérként tekinthetünk egymásra, és így megerősítsük magunkat. Ezt a megerősítést nyújthatja katolikus oktatási intézményeink: az idén 30 éves iskola és óvoda Tóthné Molnár Bernadett igazgatónő vezetésével, Akivel szüntelenül újraértelmezzük a gyerekek elkötelezett életre nevelésének keresztény eszményét. Köszönöm jószándékát, lelkesedését, szorgalmát. Köszönöm az óvodában Kovácsné Varga Tünde munkáját is, továbbá minden óvodapedagógus, dada, tanító és tanár-pedagógus testvérem áldozatos helytállását! Mélyen meg vagyok győződve, hogy szükségünk van erre az egyházi Iskolára, ahol nem hírhedt intézményre, hanem elköteleződésben híres iskolára lenne szükségünk katolikus életünkhöz és templomi közösségre Szanyban, Soboron, Rábaszentandráson, Várkeszőn és Egyházaskeszőn. Ehhez legtökéletesebb közösségnek láttam az elmúlt év során Szent Anna Kórusunkat, akik szép élményekkel gazdagították közösségünket, köszönve Varga Benedek egyetemista testvéremnek, hogy sokszor lemondva saját magáról, önzetlen szolgálatával, fiatalon érett gondolkodásával odaajándékozta képességeit és tehetségét közösségünknek és lelkipásztori munkámnak 2023-ban is.

Azt tapasztaltam, hogy Egyházunk a KARITÁSZ működése kapcsán releváns tényező falvainkban, aminek nélkülözhetetlen jelentősége van az ott élők számára, szükség van rá itt a Rábaközben. Köszönöm Varjasné Virágh Erzsébet nyílt szívű szolgálatát a nehéz helyzetben lévőkért, továbbá Egry Tamás segítségét és ötleteit a karitászmunkához, és hálás vagyok a Szent II. János Pál Szanyi Karitászcsoport minden egyes tagjáért is, segítsék és vigyék előbbre a közösség életét! A mindennapi életben nagy segítségem a sekrestyében Sebestyénné Kincses Zsuzsi és segítőtársa Ácsné Gasztonyi Éva, Akiknek és Családjaiknak megköszönöm, hogy osztoznak lelkipásztori feladataim megkönnyítésében. Istennek Hála Értük! A liturgiában megköszönöm a ministránsok lelkes szolgálatát, különösképpen azoknak, akikre hétköznapokon is számíthatok, a felolvasó testvéreink szép szolgálatát és minden liturgikus tevékenység áhítatos elvégzését. Megköszönöm a díszítő asszonyok szép munkáját, amivel Isten házának ékességén fáradoznak hétről hétre. Istenünk bőséges áldásával halmozza el őket. Szemlélve közösségeink fejlődését, vannak befejezés előtt álló pályázataink, melyeket elnyertünk Magyarország Kormánya jóvoltából, de ez önmagában nem elegendő; nekünk is meg kell hoznunk saját áldozatainkat, hogy továbbvigyük egyházközségeink életét. Ne feledkezzünk el arról, hogy a tavalyi energiaválság hatásai templomaink és plébániánk működését is befolyásolták, köszönöm Dr Szabó Mária és Pirosné Funtek Edina segítségét a válságkezelésben. Fontos lenne, hogy 2024-től 5 és 7 ezer forintos egyházközségi hozzájárulásunkkal támogassuk közösségeinket.

Természetesen nyitott szemmel látom azt is, hogy drámai az egyházi hovatartozás kérdése az idei népszámlálás eredményei kapcsán, egyre inkább veszítünk bizalmunkból, erőnkből, meggyőződésünkből, ami a hitüket megélők számának csökkenésével is együtt jár. Ugyanakkor faluközösségeink létszáma is visszaesett az elmúlt tíz évben, s ezzel a csökkenéssel jár együtt a hitbeli lelkesedés lángjának pislákoló valósága.

NEM VISSZAFOGLALNI KELL HITÜNK KINCSÉT…

Felelős keresztényekként nem szabad csupán az egyházi vezetésre bíznunk ezt a válságkezelést, mint például a püspökök, a zsinati út vagy a papok dolgának, hanem most mindannyiunkat megszólítottnak tekinthetjük! Vallásunk és hitünk értékes kincsét, Katolikus Egyházunkat nem a mezőn kell hagynunk és eltemetnünk, hanem le kellene hajolnunk, fel kellene emelnünk és meg kellene mutatnunk, sőt fel kellene ajánlanunk korunk embereinek. A hit e csodálatos és értékes kincsének értékes gyöngyeit senkitől sem szabad megtagadnunk, inkább felajánlhatjuk és elhozhatjuk az emberekhez. Az elkövetkező évben szép feladatunk lehetne, hogy az Örömhír kincsét, a szentségeket és szentelményeket, a közösséget felajánljuk az embereknek oly módon, hogy ott vagyunk az életükben, beszélünk róla, ünnepelünk és részt veszünk benne, keresztény és emberséges életet élünk. Hitünk kincsének értékei a hit tanúiként fejezik ki magukat.

A Egyházat sokszor nem kívülről, hanem belülről rombolják le, ha csúnyán beszélnek róla és így beszennyezik. Mi, keresztények romboljuk a közösséget azzal, ha magunkat mások fölé helyezzük, ha nem egymással, hanem egymásról beszélünk, ha elhatároljuk magunkat és becsapjuk az ajtónkat, sőt bezárjuk azt a másik előtt. Wolfgang Thierse hívő katolikus, a Bundestag volt elnöke, egy vele készített interjúban mondta: „Az egyház nélkül is működik minden, csak nem sokáig. Egyedül nem lehet valaki keresztény, ahogyan nem lehet egyedül ember sem, állampolgár sem. Végül is a legfontosabb imánkat is Miatyánknak hívják, nem pedig Énatyámnak."

A MI ATYÁNK IMÁDSÁGA A HIT KINCSESTÁRÁNAK RÉSZE…

Ezért arra kérlek benneteket, hogy végezzétek el ezt az értékes Miatyánk imát, amely hitünk kincsének lényeges része, közös éves imádságként, és ajánljunk fel naponta a következő 366 napban egyet értünk, plébániánkért, egyházmegyénkért.

Nem külön írtunk egy új imádságot, mint tavaly a pápalátogatásra, hanem imádkozzuk nagy áhítattal azt, amire Jézus tanított, sőt nagy örömmel! Imádkozz magadért, és mindenekelőtt itt a közösségi szolgálatban. Imádkozz különösen azokért, akiket nem szeretsz, vagy akik téged nem szeretnek! Imádkozzunk a rászorulókért, gyengékért és tanácstalanokért, azokért, akiknek szükségük van rá! Ne becsüljük alá ezt az erőt, az ima erejét! Ha ezt megtesszük, akkor most változtatunk valamit ezen az egyházi válságon.

Felelős lelkipásztor-plébánosként a következő közösségekért ajánlom fel azt a Miatyánkot:

Egyházaskeszőért, ahol megtapasztalhattam a megújító ötletek embereit, akik nem szavakkal, hanem meggyőződéses tettekkel állnak Egyházunk mellett. Lendvai Jánosné Betti polgármester asszony hite és példamutató helytállásához továbbra is adjon az Isten erőt és áldást! Hegyiné Böröcz Adél jegyző asszony szeretetet sugárzó egyénisége, mely párosul realitással határozott meglátásokkal, előreviszi a közösség életét. Jó, hogy hétről hétre egy élettel teli közösségnek szolgálhatok, s ezt megköszönöm az ottani tanácsadó testület tagjainak: Pánczér Attilának, Nagy Dávidnak és Ballér Lajosné Rózsikának.

Várkeszőért is reménnyel imádkozom, Kövi Péter az örökkévalóságba költözött az elmúlt év elején és nagyon megviselte nemcsak családját, hanem a közösségünket is. Nyertes pályázatunk megvalósítása a végéhez ér, köszönet illeti Ferencz Dezső polgármester urat és az ottani közösség vezetőit Kiss Balázst és Köviné Bettit, valamint családjaikat. Miatyánk-unk célja 2024-ben a templomtatarozás befejezése.

Rábaszentandrásért mély átéléssel imádkozom a Miatyánk-ot. A templom külső restaurálásának befejezése a küszöbön, amit sokan kétkedve értékelnek. De nem emberi véleményekért, hanem a Mester szolgáiként kell megfelelnünk. Köszönöm, hogy 2023-ban is számíthattam Tóth Lajos és felesége, Mari, továbbá Kovács Katinka segítségére, mind a kétkezi munkában, mind a gyerekek összefogásában, amelyért hálás vagyok.

Soborért imádkozva érzem, hogy a helyi közösség a hűségben példakép mindenki előtt: Makrai Béla hitoktató-kántor úrnak hálás vagyok bölcsességéért és idősebb testvéri jelenlétéért lelkipásztori szolgálatomban. Köszönöm, hogy megbízhatok az Ő előrelátó következetességében. Hála Érte!

Szany népéért is hálával imádkozom a Miatyánkot. Az önkormányzatnak, Németh Gergely vezetésével mindig hálás maradok. Funtek János jegyző úrral együttműködve, tanácsára mindig számíthattam, melyet köszönök. Volt soproni hívek segítségét 5 év elmúltával is köszönöm, hogy a szanyi szentmise-részvételükkel és ragaszkodó szeretetükkel, támogatásukkal erősítik lelkipásztori szolgálatomat itt Szanyban.

Hálával tartozom a szanyi tanácsadó testületi tagoknak, akik Vincze Zoltán vezetésével olyan közösség, akik a kritikán túl a megoldásokat keresik. A Jóisten áldása kísérje őket és családjaikat, hiszen a plébániát és a templomot csak együtt tudjuk szolgálni és a hit helyi kincseivé kell válnunk, amit ők a jellemük által tartalommal is megtöltenek. Az egész éves plébániai kert gondozásáért nagy hála! Köszönöm, hogy boldoggá varázsoljátok papi életemet, terheim és keresztjeim Veletek könnyűek és édesek. Támogatóink voltak 2023-as évben is (Peti) Németh Gábor bácsi, valamint veje (Pali) Varga István és Reni, továbbá (Pali) Varga Gyula rengeteg apró és nagy-volumenű kétkezi munkája és Varga Róbert (Baggio) két csodás pápai címerrel ékesítette a felújított plébániát! Pethő Róbertre a villanyszerelési munkában mindig számíthatunk. Hegedűs Tibor és neje Éva, Akinek jóvoltából a mesteremberek korszerűsítették templomunk külső világítását, a Dózsa Mezőgazdasági Zrt., A Rábapart Jóléti Szolgálati Alapítvány, Horváth István és neje Horváthné Töreki Mónika támogatását köszönjük, mely plébániánk számlájára érkezett. További támogatóinkért is hálás köszönet, Bokréta Vendéglő: Kocsis Editnek és Családjának, valamint a Joel Pékség Családjának, akik muszlim vallásúakként is támogattak, Orbán Tamásnak, a helyi MILLA kereskedésnek, a COOP-nak, hogy a gyerekek adventi agapéját támogatták, továbbá Takács Ákos és Ivett zöldségboltos év folyamán tanúsított támogatását.

Neveket sorolva: Soós Béláné Ági csodás munkáját, melyet az új fekete színű paláston keresztül is rendszeresen megcsodálhatunk, Kocsisné Hegedűs Anita, Funtek Melinda, Bendes Zsófia, Kató Lászlóné, Koós Éva, Molnár Zoltánné, Töreki Imre és Matyi néni, Töreki Gyula, a benzinkút tulajdonosa és Családja, Molnár Miklósné Olgi néni, Németh László: a Bokréta Táncegyüttes, Németh Gergely és Családja, Révhelyi Balázs, Hujber Lajos, Piros András (PIROS-BETON KFT.) Legler József és Családja, Kató Zsolt, Kató Helga, továbbá a Gyógyszertár dolgozói, Szabó László, Németh Zoltán, Németh István, Németh Levente, Magyar Zoltán, Mari fagyizó, Fókusz Ruházat, Rosta Sándor, Hegyi Gergely, Koós Gyula, Fülöp Károly, Csordós Aladárné, Imre Istvánné, dr. Keszei Péter, Batki Trans, INTERFA, Várkeszői, Egyházaskeszői, Sobori és Rábaszentandrási Önkormányzatok, valamint a Karakai FARM és családjaik adományait az év folyamán és köszönöm, hogy számíthatok segítségükre.

A SZENTSÉGEK ÉS SZENTELMÉNYEK A KINCSESGYÖNGY…

Ezzel az imával koronáztuk meg szolgálatainkat a végéhez közeledő év minden napján, és támogattuk az embereket különböző élethelyzeteikben, fordulópontjaikban. Ezzel az értékes Jézus-imával bátorságot, bizalmat, vigaszt és örömet adtunk nekik, és rámutattunk arra, Aki szerető kezében biztonságban tartja életünket. Isten látható és láthatatlan közelsége különösen szembetűnő volt, amikor hozzánk szólt és áldását adta ránk. A szentségek és a szentelmények gyöngyszemei Isten eme drága kincséből, amely már nem a mezőn nyugszanak, hanem gazdagítanak bennünket pompájukkal.

A keresztség szentsége révén SZANYban 75, RÁBASZENTANDRÁSon 2, EGYHÁZASKESZŐn 3, VÁRKESZŐN 2 SOBORON 3 gyermeket fogadtunk közösségünkbe és az Egyház közösségébe. Imádkozzunk az Úr imáját mindazokért, akik megkeresztelkedtek és akik a keresztség előtt állnak.

Urunk Mennybemenetele ünnepére 22 gyermek készült fel a hit kincse vételére, és így járult először az Úr oltárához. Imádkozunk értük, hogy értékeljék e kincs valódiságát ezek a gyerekek és szüleik.

Idén SZANYban 29, keresztény fiatal indult a hit kincsvadászatára, és megtalálta, ajándékba kapta a bérmálás szentsége által a Szentlélek hét ajándékát. Külön imádságunk értük is szól, hogy Isten ereje újra és újra bátorítsa őket az igaz kincs felkutatására és szüntelen előásására.

A házasság szentségében összeházasodó SZANYi 11 fiatal pár felfedezhette, milyen nemes és értékes a hit kincse, és így gazdagodhattak életre szóló szerelmük és hűségük ígéretével. Imádkozzunk értük is, hogy életszövetségük áldott legyen és gazdag gyümölcsöt teremjen majd gyermekeikben és gyermekeik gyermekeiben.

SZANYban 34, EGYHÁZASKESZŐn 9, VÁRKESZŐn 4, SOBORon 1 ember fedezhette fel az örök élet különleges kincsét, akit élet és halál Ura hívott magához. Testvéreink már abban a pillanatban, amikor szemtől szembe találkoztak Istennel, felismerték, milyen értékes ez a kincs, amelynek keresésével egész életünket kellene töltenünk. Még ha nagy is a gyászunk, tudhatjuk, hogy ők biztonságban vannak Istennél, mert megtalálták az örök életet. Mekkora kincs lenne, ha halálunk előtt részesülhetnénk mindnyájan a szent útravalóban is a betegek szentségén keresztül.

EGY KINCS GYÖNGYEIT EGYMÁSSAL MEGOSZTANI…

Keresztény életünk egyhangú és sivár lenne, ha nem élnénk hitünk páratlanul értékes kincséből, és azt örömteli tanúságtételünkkel másoknak ajándékozásával. Ezt a kincset nem szabad magunknak megtartanunk, vagy másoktól visszatartani, mert nem ezért adták nekünk. Ezt a kincset az elmúlt kétezer évhez hasonlóan be kell mutatni az embereknek, hogy részesülhessenek belőle. Ez a kincs nem a miénk, hanem ránk bízták, hogy minden embernek odaadhassuk. Ennek a kincsnek a gazdagsága olyan felmérhetetlen értékű, hogy képes megváltoztatni ezt a világot és megújítani arcát.

Jöjj el és végy részt közösségünkben, oszd meg minden kereszténnyel ennek a kincsnek a gyöngyeit, amely soha nem ér véget, de Isten áldása által egyre szaporodik és gazdagítja az életét. Arra kérlek, hogy csatlakozz hozzánk, áss és kutass velünk együtt azután a kincs után, amely mindannyiunk gazdagsága!

BIZALMAS A 2024-ES ÚJ ÉVBEN ISTEN ÁLDÁSA ALATT…

Fogadjátok el felkérésemet a napi egy Miatyánk imádságra, és abban is biztos vagyok, hogy ez nagy lehetőség lenne falvaink számára.

Ezt szem előtt tartva, bizalommal és hittel vágok bele a 2024-es új évbe veletek és közösségünk összes keresztényével, és együtt helyezem magunkat Isten különleges áldása alá, amelyet a brazil keresztények így fogalmaztak meg:

Áldott legyen az Úr új éve: fogadjuk el, amit ad és amit elvesz tőlünk.

Áldott legyen a négy évszak: amely virágzik, növekszik, beér és arat.

Áldott legyen a tizenkét hónap: ami az élet bőséges hírnöke.

Áldott legyen az 52 vasárnap: ez a mennyország előíze.

Áldott legyen a 366 nap: hogy ne terheljen többel, mint amennyit elbírunk!