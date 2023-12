A nyolcvan éves Szabó Karola óvodavezetőként szeretett bele a hagyományos népi művészetekbe és mesterségekbe, majd a szalmafonásba. Most a televízió mutatta be az örökké derűs győri hölgy munkásságát, aki állandó szereplője a győri vásároknak, angyalai bizonyára az idei adventi vásárban is repkednek majd. A Szentlászló díjas népi művész idén augusztus huszadikán megkapta az Életfa Emlékplakett ezüst fokozatát.