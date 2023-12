Pintér-Bótyik Erzsébet békéscsabai lány, a gimi után Egerben tanult grafikusnak. Innen két lehetséges állomást látott maga előtt: Győrben vagy Pécsett szeretett volna élni.

Egyszer elkirándultam Győrbe, és megragadó élmény volt. Ezért kerestem egy itteni OKJ-s képzést, hogy legyen kollégiu­mom.

A művészi véna mellett azt mondja magáról, „kocka” vonásai is vannak, így először az E.ON-nál helyezkedett el, ahol egy idő után vezetői statisztikákat készített és Excel-oktatást is tartott. Férjét is itt ismerte meg.

– Amikor második kisfiammal várandós lettem, akkor megláttam, hogy van tűzzománc-foglalkozás Győrben. Úgy kezdtem, hogy még pici volt a pocakom, az utolsó foglalkozásra már el sem jutottam, de jó volt. Kaptam az anyukáméktól egy kemencét a szülinapomra, és a kisfiam a hátamon aludt, amíg én zománcoztam.

Ennek öt éve, azóta nemcsak komoly termékpalettával rendelkezik, de elkezdett foglalkozásokat is tartani. – 2021-ben barátnők mondták, hogy mi lenne, ha eljönnének a műhelyembe. Nagyon jól sült el, és ezután elkezdtek érkezni a felkérések nyári táborokba, óvodákba… Csodákat alkotnak akár hároméves picik is: amíg az oviban alvásidő van, kisütöm, és már az anyák napi medállal mennek haza.