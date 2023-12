A Szentkirályfi címet kapó könyv az ásványvízkirály életének egy részét dolgozza fel mesés formában, megszólítva az általános iskolás gyerekeket.

Hallgassa meg!

- Mindig is azt vallottam, hogy a gyermekek tanítását nem lehet elég korán kezdeni. Azért íródott ez a könyv, hogy felhívjam a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek figyelmét környezetünk és természeti kincseink megóvására. A Szentkirályfi nemcsak szórakoztató, hanem edukatív is - fogalmazott Balogh Levente, aki azt is elárulta a Kisalföldnek, hogy korábban már megfogalmazódott benne egy mesekönyv készítése.

Szerintem nagyon jó lett a mesekönyv, remélem, hogy a gyerekek és a felnőttek is szeretni fogják.

Kapóra jött számára, amikor Gecsei Ádám győri szerző megkereste, hogy feleségével és szerzőtársával írnának egy mesekönyvet az üzletember életéről.

- Flórával fontosnak tartottuk a történetek írásánál, hogy Levente valóságos életútja picit keveredjen a fantáziával, hiszen mindenki kíváncsi rá, ki is valójában a Szentkirályfi. Ez a projekt ismét egy fontos mérföldkő volt az életünkben, s ez még csak a kezdet - fogalmazott Gecsei Ádám, aki Gondár Flórával közös az Acca és Zokni című mesekönyvével már meghódították a Szigetközt és a térségben élő családok szívét.

A Szentkirályfi kötet varázslatos illusztrációit Metzing Eszter álmodta meg. A csapat további győri tagjai: D. Pusztai Andrea a könyv szerkesztésért, Johannes Gertrúd a korrektúrázásért, Máró Krisztián a grafikai munkákért felelt.

Ádám és Flóra részletesen beszámoltak podcast beszélgetésünkben arról, hogyan készült a mesekönyv, milyen kihívásokkal kellett megküzdeniük és elégedettek-e a végeredménnyel. Elárulták azt is, milyen jövőbeli terveik vannak, jövőre mely kötetek készülnek az ő tollukból.