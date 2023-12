Idén már nemcsak köztéri fákat, de az összes elárusítóegységet is díszítették, ezért a dekoratőr elérte a kapacitása határát. – Alternatív megoldást szerettünk volna keresni – mondja Marton László, a város fesztiválközpontjának igazgatója. – A Mokkával már a bornapokkor is működtünk együtt, ők csinálták a szőlőlugast a Baross útra. Nagyon meg voltunk velük elégedve, ezért gondoltuk, hogy most a fák tekintetében is hozhatnak egy kis diverzitást. A Virágpiac régóta adta magát, hogy jobban bevonjuk a belváros vérkeringésébe.

A Modern Képzőművészeti Kreatív Alkotócsoport tagjai, Váray Ibolya, Kecskés Teodóra és Imre Annamária voltak a koncepció kidolgozói, a megvalósításba viszont beszálltak a családtagok és hildes önkéntesek. – Amikor megkerestek bennünket – meséli a kezdetekről Váray Ibolya –, mondtam, hogy szívesen vállaljuk, de ragaszkodunk az újrahasznosítás témához. Örültek neki. A magyar hagyományokra alapoztunk angyalokkal, betlehemes szereplőkkel. Itt van a templomok ölelésében, a karmelita templomtól meg a Káptalandombról könnyen megközelíthető, ezért úgy éreztük, hogy ennek a hangulata vonz minket. A belváros központi helyszíne ez, próbáltunk mindenki karácsonyfája hangulatot teremteni. Az elképzelés letisztázása után kellett kísérletezni az anyagokkal.

Az alkotók igyekeztek az újrahasznosítás mellett a magyar és a vallási hagyományokat is szem előtt tartani a fa díszítésekor. A jégcsapok drótra fűzött gyöngyök és kupakok. Fotó: MOKKA

– A profán dolgok kicsit megemelkednek körülöttünk, ha máshogy nézünk rájuk, akár még valamiféle szentséget is kaphatnak azzal, hogy ilyen helyre kerülnek. Annak ellenére, hogy zsíros, koszos fogaskerék, attól még lehet egy csodálatos dolog belőle. Sokszor mi is ilyenek vagyunk, nem vesszük észre, hogy összekoszoljuk magunkat. Az adventi várakozásnak pont arról kellene szólnia, hogy észrevegyük: letisztogatva magunkat, szebben nézve a másikra, észrevéve a mélységet jobb lenne mindannyiunknak. Szebbnek látva a dolgokat boldogabbak lennénk.