Szofi, a 13 éves kamaszlány naplót vezetett túrájukról, melynek egy igazán izgalmas részlete olvasható az alábbiakban:

2023. október 25.

Ma elérjük az 5000 méteres magasságot. Már csak alacsony növésű fűféléket látok, de azt is egyre ritkábban. Lobucheben fogok aludni, ami 5030 méteren van. Elindultam Dingboche városából 8 óra körül, a lankás út két csodálatos stupa mellett halad, közben jak tenyésztésére használt területeket láttam. Egyszer csak elértem a Combo Gleccserhez. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy hatalmas kövekből álló folyam. Átkeltem rajta. Ebéd és aztán egy több órás meredek hegyoldal következett. Figyeltem mikor érem el a Mont Blanc magasságát a 4809 métert, mert kíváncsi voltam milyen lehet Európa legmagasabb pontján lenni. Érdekes érzés volt, hogy ez Európa legmagasabb pontja én meg megyek tovább még magasabbra. Felértem a hegygerinc tetejére ez volt a Thukla Pass. Ez egy emlékhely is egyben. Itt találhatók az Everesten elhunyt hegymászók sírhelyei. Nyomasztó egyben csodálatosan szép méltó emlékhely a hegy áldozatainak. Estére nagyon erős hideg szél kezdett fújni és eleredt a hó is. Éjszaka állítólag mínusz 15 fok lesz kint. Mindezt egy fűtetlen szobában kell kibírnom. De holnap eljutok ha minden igaz az Everest Base Campig és ez nagyon felvillanyoz.