Bár az időjárás nem kedvezett, de ez nem szegte a győriek kedvét, esőkabátban, esernyővel élőben nézték az idei ünnep fényeit.

- A díszkivilágítás körforgásába bekapcsoltuk idén a Virágpiacot is, és városszerte 48 helyen áll már "mindenki karácsonyfája" is. Minden idők legszebb adventjének nézünk elébe! – hangsúlyozta Dézsi Csaba András polgármester.

A díszkivilágítás mellett az adventi forgatag egyik leglátványosabb eleme a fényjáték. A korábbi években a Széchenyi téren található bencés rendház falán csodálhattuk a téli animációkat, idén azonban 360 fokos, teljes panorámás megvilágítással készültek a szervezők, így az egész téren látható a fényfestés.

Az idei első bemutatót követően a polgármester a sorsolásos nyereményjátékon kiválasztott szerencséssel kapcsolhatta fel a város ünnepi fényeit.

Az adventi programok mellett különleges installációk, díszítő elemek is helyet kaptak a barokk belváros terein, amelyek eddig nem voltak Győrben.

Továbbra is fel lehet ülni a Dunakapu téren lévő nagy mikulás szánra, a Széchenyi térre felújított Betlehem érkezett, de mikulásház is helyet kapott.

A nagyméretű, fényes fenyőfadíszekbe is be lehet menni, de kivilágított óriáskeréken is érdemes egy-egy fotót készíteni. Emellett lehetőség van korcsolyázni is a jégpályán, vagy élvezni a jégdiszkó hangulatát, illetve van dodzsem, kisvasút is.