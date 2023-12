Adventi kékfény 1 órája

Ezt kár lenne kihagyni! Két győri rendőr éneklős videóval tarol a Facebookon

Majorné Bajnok Eszter rendőr őrnagy, a Győri Rendőrkapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottságának titkára és Szaló Roland főhadnagy, a győri Járőr- és Őrszolgálati Alosztályvezetője az egyik legnépszerűbb karácsonyi dalt, Mariah Carey örökzöld klasszikusát, az All I Want For Christmas Is You című dalból ad elő részletet egy rendőrautóban. Nem is akárhogy!

A győri Szaló Roland és Majorné Bajnok Eszter produkcióját már több ezren látták a legnépszerűbb közösségi oldalon.

A produkció annyira ígéretes és vicces, hogy a győri rendőrök akár az egész dalt is megpróbálhatnák elénekelni. Advent még hosszú, idő van rá!

