35 éve - Felkészültek Sopronban is

A soproni szállodák, éttermek készülődése a korábbi pazar képet mutatja, legtöbbjük a megszokott eleganciával, választékkal tervezi az óév búcsúztatását. Hotel Lövér, Hausmann József éttermi igazgató: — Vendégeink java már 27-én megérkezett, a szállóban telt ház van. Többen már 10—15 éve törzsvendégek, Ausztriából, az NSZK-ból, Hollandiából, Izraelből jöttek. Óév este szokásosan háromféle menüt kínálunk. Az étteremben zene, a bárban a megszokott műsor lesz. Külön műsort idén nem rendezünk, mert az a belépőárát nagyon megemelte volna. Hotel Sopron, Baranyai György igazgatóhelyettes: — Telt házunk van. A vendégek fele visszatérő, sok a magyar. Két zenekar lesz, az egyik sramlit, a másik bárzenét játszik. Valójában a vendégekre szeretnénk bízni a hangulat kialakítását. Éjfélre svéd asztal lesz. Hotel Pannónia, Veres János étteremvezető: — Már két hónapja nincs szabad helyünk. Nyolcvan szállóvendég, a többi nagyrészt osztrák, mintegy kétszázan lesznek. Az estét Pannonia-koktéllal köszöntjük. Sopronban is Hadd árulom el, ez juice, pezsgő, vodka és Curacaoblue nemes keveréke. Háromféle menüt szolgálunk fel. Az egyik szárnyas, libával, pulykával. A másik vadas, őzzel, nyúllal. A harmadik pedig a malac különféle „változatait” képviseli. Hotel Lokomotiv, Rumi István üzletvezető-helyettes: — Éttermünk már megtelt,de a bár még eléggé üres, legalább harminc személyt még el tudnánk helyezni. Műsort a bár e havi művészei adják, énekesek, táncosok meg bűvész. Hotel Palatínus, Galavits Antal üzletvezető: — Kis ház vagyunk, családias szilveszterre számítok. Hatvan szállóvendégünknek tudunk csak helyet adni az asztaloknál, ahol à la carte választhatnak kínálatunkból, amire — azt hiszem — eddig még nem volt panasz. — Jégverem fogadó, Szakács László üzletvezető. — Szilveszterkor több hetes tartózkodású szállóvendégeink lesznek. Az volt az igényük, hogy elmennek máshová, családhoz „bulizni”, az idősebbek meg a gyerekek pedig itt a házban nézik a tévét. Bizony a ház csapatára is ráfér már egy könnyebb este.

Fotó: Divósné Varga Henrietta

25 éve - Emlékezetes soproni siker a Miss Pannónia ’98 versenyen

Szép magyar, egyben soproni sikereket hozott a minap Csáktornyán (Cakovec, Horvátország) megrendezett IV. Miss Pannónia ’98 szépségverseny, és az ennek keretében lebonyolított II. Interhair ’98 Nemzetközi Fodrászverseny. Hazánkat Németh Diána, a soproni Handler Nándor Szakképző Iskola tanulója - az idei Miss Eurosport-szépségverseny Miss Szimpátia címének birtokosa -, valamint Főző Gábor soproni fodrász képviselte három modelljével. A magyar delegációt Szabó Ferenc,a menedzseriroda igazgatója vezette, aki a szépségverseny nemzetközi zsűrijének munkájában is részt vett. Mindkét megmérettetés döntőjében hat ország versenyzői vetélkedtek a győzelemért. A hölgyek különböző felvonulásai után a zsűri úgy döntött: ezen a versenyen szépségben, kellemben, bűbájban nincs párja a horvát Marina Zganecnek. A díjat a tavalyi győztes, a lövői Tóth Renáta adta át. Miss Pannónia ’98 első udvarhölgye Viktoria Sebová(Szlovákia), második udvarhölgye pedig horvát honfitársa, Tanja Pinterlett. A Csáktornyai verseny Miss Szimpátia-díját - a zsűri és a közönség szavazata alapján - Marija Bilicnyerte Bosznia- Hercegovinából. A jelen lévő sajtófotósok és újságírók tiszte volt, hogy megválasszák a Miss Fotó Pannónia ’98 cím birtokosát. Ezzel a megtisztelő címmel a soproni középiskolást, Németh Diánát tüntették ki. Az Interhair ’98 nemzetközi fodrászverseny résztvevőinek három frizurát kellett három óra alatt elkészíteniük „Barátom”, „Crazy Look” és „Karácsonyi hajviselet” kategóriában. A Csáktornyán vetélkedő „Figarók” igencsak kitettek magukért: az általuk sok fantáziával készített szebbnél szebb, ötletes kreációk nagy sikert arattak a közönség körében. A mesterfodrászokból álló szakmai zsűri bírálata alapján a „Crazy Look” kategóriában a soproni induló, Főző Gábor vitte el a pálmát.

Fotó: Divósné Varga Henrietta

15 éve - Csökkentették a kis cégek adóját

A kis- és középvállalkozások adóterheinek csökkentéséről is határozott tegnap a soproni képviselő-testület. Az ülés utolsó napirendi pontjánál a szocialisták azonban kivonultak a teremből. A soproni közgyűlés tegnap elfogadta azt az előterjesztést, hogy a városvezetés levélben forduljon Veres János pénzügyminiszterhez a közoktatási feladatok ellátását nem biztosító normatívák miatt. Gyakorlatilag ez volt az utolsó napirendi pont az eszébe hajló ülésen. Ekkor azonban Kalmár István képviselő (MSZP) kért szót. A politikus haszontalannak és a helyi szintű konszenzuskeresés időszakában rosszízű politikai üzenetnek, továbbá a soproni szocialisták megegyezési szándéka arculcsapásának nevezte a pénzügyminiszternek címzett levél elküldése gondolatát. Ezt követően boldog új évet kívánt a közgyűlés tagjainak, majd szocialista társaival együtt kivonult a teremből. Abdás Géza alpolgármester (Fidesz) így csak a többiek előtt bizonygathatta: a városvezetőknek mindent el kell követniük annak érdekében, hogy a felterjesztés jogával élve felhívják a kormányzati szervek figyelmét a település működését nehezítő körülményekre. Az állami támogatás csökkenése pedig ilyen. Sopron egyébként is iskolaváros, a kevesebb állami hozzájárulások még inkább feszítő anyagi problémát jelentenek.Sopronban az önkormányzati óvodák esetében az állami támogatás a költségek 41,8 százalékát fedezi, az általános iskoláknál ez az arány még rosszabb, 39,8 százalék. A többit az önkormányzatnak kell állnia a nincsből - részletezte Simon Istvánalpolgármester (Fidesz). - Az sem hallgatható el, hogy az önkormányzatok olyan időszakban juthatnak kevesebb állami hozzájáruláshoz, amikor a kormányzat többletfeladatokat ró a számukra. De a szocialisták kivonulásáig több esetben is példás volt az együttműködés a közgyűlés frakciói, illetve a pártok képviselői között így például az alapítványi támogatások, pályázatok benyújtása, a nyugat-dunántúli régió brüsszeli képviseletének működtetésére létrehozott szindikátusi szerződés meghosszabbítása kérdésében teljes volt az összhang. Ugyanakkor a helyi iparűzési adóval kapcsolatos önkormányzati rendeletmódosítás megszavazásánál tartózkodott a hat szocialista képviselő. Ellenükben tizenhat városatya határozott arról, hogy azok a kis- és középvállalkozások, amelyeknek vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2,5 millió forintot, 2009. január 1-jétől 30 százalékos adókedvezményben részesülnek.

Fotó: Divósné Varga Henrietta