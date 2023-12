A Soproni Rendészeti Sportegyesület idén is megrendezte hagyományos szilveszteri futását. A futók a Lőver Uszodától indultak és 5,6 kilométeres távot teljesítettek, amelyen részt vett Csiszár Szabolcs alpolgármester és Abdai Zsolt önkormányzati képviselő is. Sokan érkeztek vicces, vidám jelmezben vagy parókában és többen voltak azok is, akik kisállataikkal tették meg a távot.