Halászlé, rántott hal, töltött káposzta, sült libacomb – megannyi finomság, kinek-kinek a saját családjában megszokott tradicionális étel gőzölög szenteste az asztalon. Így volt ez dédanyáink korában, és így van ma is.

Sok olyan alapanyag van, amely már régen is megvolt és ma is fontos szerepet kap a karácsonyi menüben. A legrégebbi ételek, amelyekről tudjuk, hogy a karácsonyi asztalra kerültek, a dió, az alma, a méz, illetve a mák, amelyeknek többnyire valamilyen babonás rítushoz kötődő szerepük volt

– kezdte Erdeiné Kuslics Katalin, a Soproni Múzeum közművelődési munkatársa. A népi hiedelem szerint a dió rontásűző, illetve a Szűzanya méhében növekvő kis Jézust és a sziklasírba zárt Megváltót is egyszerre jelképezi. A mák sok pénzt és bőséget hoz a házhoz, a szenteste fogyasztott mák pedig boldogságot, a lányoknak pedig gyors férjhezmenetelt biztosít. Ugyan a divatból már kiment, de régen nyers fokhagymát is fogyasztottak karácsonykor, mert úgy tartották, elűzi a szellemeket a háztól és egészséget hoz. Szintén egy nagyon szép szokás volt egykoron, hogy egy almát annyifelé vágtak, ahányan ültek az asztalnál, és a vacsora végén együtt elfogyasztották. Az alma a kereszténységet, a szépséget, a bölcsességet szimbolizálta az ünnepi asztalnál. Ma már jellemzően a karácsonyfára felkerülő üveggömbök formájában jelenik meg – sorolta a szakember. Szent- este húsételt nem fogyasztottak, a hagyományok szerint szigorú böjtöt tartottak. Főleg emiatt terjedtek el a halételek. Kedvelték a pontyot, a fogast, de találkoztunk már szardellát tartalmazó recepttel is. Fogyasztották halászlé vagy halleves formájában, de a XIX. század második felében már a rántott hal is megjelenhetett az ünnepi asztalon. Ebben az időben a hüvelyesekből készülő ételek fogyasztása is kifejezetten karácsonyi ételnek számított, csakúgy, mint a sült tök. Utóbbi szinte minden család asztalán szerepet kapott, fontos volt ugyanis valami édeset enni szenteste, hogy a következő évet megédesítse – egészítette ki.

December 25-én már hús és kocsonya is kerülhetett az asztalra, a családokban például erre az időszakra időzítették a disznóvágást. Természetesen a karácsonyi menüből nem hiányozhattak az ínycsiklandó sütemények sem.

– A jómódú polgárság a karácsonyi édességeket citromhéjjal, szegfűszeggel, gyömbérrel és fahéjjal ízesítette, amelyek jellemzően sokáig elálló, nem krémes desszertek, hanem például mandulaliszttel készült száraz aprósütemények voltak. A karácsonyi sütemények már ekkor is főleg a mákos, diós kalácsok, bejglik és a mézeskalácsok voltak, de Sopronból az 1900-as évek elejéről ismerünk bábsüteményt is, például a fehér bábsüteményt, kimondottan karácsonyra ajánlva. Ez is egy fűszeres keksz, de méz nélkül készül, főzött cukorsziruppal megkenve – mondta. Szerencsére az alapanyagok beszerzése sem okozott nehézséget, hiszen Sopronban is működött halpiac. A városban számos fűszer- és csemegekereskedés volt, ahol nem csak a mákot és diót, hanem a sokkal egzotikusabb alapanyagokat, mint például a csokoládét, a narancsot, a citromot, a keleti fűszereket is beszerezhették, megvásárolhatták dédanyáink. A karácsonyi előkészületeknél nemcsak az ételeknek, hanem minden apró részletnek fontos szerepe volt, még annak is, hogy milyen terítő kerüljön az ünnepi asztalra. Ezt a terítőt aztán nem használták újra, hanem a következő évben vetőabrosz vagy sütőabrosz lett belőle, a hiedelem szerint így biztosítva a család számára a következő évi bőséges élelmet. Karácsonyeste sok családban szokás volt az is, hogy eggyel több terítéket tettek az asztalra, amelyet Jézusnak és a betérő vándoroknak ajánlottak – zárta a beszélgetést Erdeiné Kuslics Katalin.