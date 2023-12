Magyar László elveszítette első feleségét, de a fiainak mindent szeretett volna megadni, ekkor tanult meg főzni. Később az életében és a főzésben is társra lelt. Hitvesével, Magyarné Pócza Katalinnal eleinte barátoknak, iskoláknak, gyermeknapokon, nyugdíjasklubokban főztek. Az árvíz idején több száz adag gulyáslevest vittek Mecsérre, a gáton dolgozóknak. Jó szívük vezette őket arra az útra, hogy ma is kiemelkedő jótékonysági tevékenységet végeznek munkájuk mellett. 2008-ban indultak el az első gasztroversenyen.

2015 óta minden karácsonyukat a fővárosban töltik a szegények között. Nyolcadik alkalommal készülnek Rómába szeretetfőzésre, ahol már kétszer fejezte ki számukra köszönetét kézfogással Ferenc pápa. Kapuváron rendszeresen végeznek ételosztást, ahogy minden januárban is teszik, mivel azt tapasztalták, ünnepek után még többen szorulnak segítségre.

Vármegyeszerte részt vesznek rendezvényeken és szerveznek is jótékonysági főzéseket. A jó ügyben a kapuvári önkormányzat teljes vállszélességgel áll mögöttük és számos támogatóra találtak, akik segítik őket, hogy minél több rászorulóhoz elérjenek. Szeretetszekrényt hoztak létre, ahova adományokat lehet elhelyezni. Emellett főzőversenyeken vesznek részt országszerte és határon túl, számos szakmai elismerésben is részesültek. Rengeteg kupát őriznek és már Étkek Bírájaként zsűriznek is. Lapunkban az év emberei is voltak már az ÍzvadÁszok tagjai, megkapták a vármegyei önkormányzat kiváló egyesületének járó díjat és a Kapuvár Városért Emlék- érmet. Idén a város Pro Urbe díjjal jutalmazta az ÍzvadÁszok Kapuvári Gasztronómiai Egyesületet. – A legbüszkébbek arra vagyunk, hogy ez a rengeteg rászoruló ember bizalommal fordul felénk és kér tőlünk segítséget – mondta el Magyar László.

Minden évben decemberben célzottan mentek házakhoz és felkeresték a nagycsaládosokat, csomagot vittek nekik. Idén rendhagyó módon Mikulás-partit tartottak, ahol több mint negyven embert láttak vendégül, és még maga a Télapó is részt vett az eseményen.