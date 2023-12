Húsz éve - Felakasztotta magát az elítélt

Meghalt egy elítélt a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben, a rab öngyilkos lett zárkájában. Az ellenőrzést végző körletfelügyelő kora délután észlelte az esetet, azonnal levágta a foglyot a kötélről, megkezdte újraélesztését. Hívták az egészségügyi ápolót és a mentőket. Az újraélesztés nem vezetett eredményre, a helyszínre érkező mentőorvos csak a halál beálltát tudta megállapítani.

A rendőrség vizsgálata az idegenkezűséget kizárta. Az öngyilkos fogoly több bűncselekmény, többek között rablás miatt töltötte büntetését.

Harminc éve - Biztonsági őr mentett életet

Csornán a SÖ-VA Kft. biztonsági szolgálat munkatársai a közelmúltban megmentették egy ember életét. Egyikük 21 órától a Csornai Cserépgyárnál teljesített szolgálatot, járőrözése során furcsa nyöszörgésre lett figyelmes, s ezt a vele tartó járőrkutya is észlelte. A hang irányába tartva egy kihűlő félben lévő embert talált, aki eltörte a lábát. Azonnal elsősegélyben részesítette a sérültet és riasztotta a közvetlen közelben szolgálatot teljesítő társát. Az idős embert bevitték a cserépgyár portájára. Eközben ő elmondta, hogy miután elesett, két és fél óráig feküdt a földön magatehetetlenül, és már jóformán semmi reménye sem volt, hogy valaki rátalál. Beérkezve a portára értesítették a mentőket, akik szinte pillanatok alatt a helyszínre érkeztek és kórházba szállították a szerencsétlenül járt embert. Mint később megtudtuk, az illető olyan súlyos lábtörést szenvedett, hogy még egy héttel később is a győri baleseti sebészeten ápolták.

Negyven éve - Az egyetlen hazai karácsonyfadísz készítők

A Vegyesipari Vállalat Sopron határában található telephelyén az országban egyedül készültek karácsonyfadíszek. Újdonságként olyan gömbök, melyek belsejében hóember, télapó, vagy malacka ül. Ötvenkét-féle karácsonyfadíszt készítettek a Fertőrákos felé vezető út mentén, közvetlenül a Sopron határát jelző tábla vonalában.

A Vegyesipari Vállalat széleskörű tevékenységet végez:Győrben cserépkályha készítő és karbantartó részleg dolgozik, Sopronban asztalos és kőműves szolgáltatással bővített a cég. Mégis a leglátványosabb és a legismertebb, hiszen unikális az országban az a karácsonyfadísz.

„Mint a kínai legendák sárkányainak torkából, úgy tör elő, sisteregve, harsogva a láng a harminckét gázlámpából. Asszonyok, lányok ülik körül a gázlángos asztalokat, ujjaik között vékony üvegszálakat pörgetnek, majd a kéken lobogó lángnyelvekbe mártják, amitől az rögvest halványabbra sápad. A rideg üveg pedig, engedelmeskedvén az anyag törvényeinek, nyúlósra ,olvad és máris fúvásra érett. A szájon át fújt levegőtől azután megannyi izzó üveggömb táncol az üvegszálak végén. — Itt készítik a fenyődíszeket — mondja Németh Ferenc művezető —, az idén csaknem kétmillió darabot. Az egyik láng a sok közül, mintha a többinél csendesebb volna. — Ilyenekkel szereljük fel hamarosan az egész üzemet — kapja el a tekintetemet a művezető. — Saját konstrukciónk, a karbantartó üzem gyártja. Előnye, hogy még a készüléken belül elegyíti az oxigént, levegőt és a városi gázt, ezért nem hangoskodik. — Kezelője, Wéninger Lászlóné másfél évtizede a fenyődíszgyártó részleg dolgozója. Mint érettségizett fiatal lány, a legegyszerűbb gömbdíszek készítésével kezdte; ma már fenyőfa csúcsokat formál, ami itt jelképesen is a csúcsot jelenti. — Füzi Mária, aki már tíz éve festegeti a díszeket, csak a vállát vonja. — Nézze, ezt a motívumot három napja találtam ki, a többit már évek óta csinálom. Tulajdonképpen semmiféle értékmérő nincs számunkra. Egyetlen cél mozgat valamennyiünket, hogy a dísz minél színesebb és csillogóbb legyen. Szakképesítése pedig senkinek sincsen, mindannyian betanított munkások vagyunk, csupán egy akad közöttünk, aki valamikor Herenden porcelánfestő volt. — Nemcsak a nagykereskedelem és a tömegízlés határozza meg a munkánkat — emlékszem vissza az igazgató szavaira. — A sokak által keresett szolidabb, selyemfényű díszekből például nem gyárthatunk eleget az import festék hiánya miatt. Néhány évvel ezelőtt leállítottuk a díszek ezüstnitrát kezelését is a nemesfém árának rohamos emelkedése miatt. Most „magyar ezüsttel” helyettesítjük, de az nem annyira egyenletes és esztétikus.