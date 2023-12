A Mentesen is teljesen című szakácskönyv receptjeinek megalkotója volt gasztropodcastünk vendége. Együtt készültünk az ünnepekre, s az itt található receptekről is sokat beszélgettünk. Mónika a beszélgetés során sok olyan kulisszatitkot, praktikát elárult, amikre figyelve garantált lesz a siker.

Mákos karácsonyi linzer csokiganache-sal töltve

Hozzávalók: 30 dkg gluténmentes sütiliszt, 20 dkg tejmentes margarin, 10 dkg porcukor, 50 gramm darált mák, 1 csomag vaníliáscukor, 1 csipet só, 1 kezeletlen citrom lereszelt héja

Töltelék: 200 gramm növényi tejszín, 200 gramm glutén-és tejmentes csokoládé

Elkészítés: a hozzávalókból tésztát gyúrunk, majd betesszük a hűtőbe pihenni, hogy a margarin visszadermedjen és egy jól nyújtható tésztát kaphassunk.

A tésztát kinyújtjuk, és kiszaggatjuk párosával a kis linzereket, mindegyik körnek egy lyukas (nálunk formás) párt. Sütőpapírral bélelt lapra helyezzük őket, és 175 fokon 7–10 perc alatt aranybarnára sütjük. Elkészítjük a csokiganache-t: a tejszínt egy edényben felmelegítjük, de nem forraljuk! Felolvasztjuk benne a 200 gramm csokit. Összekeverjük, majd hűtőbe tesszük, hogy megdermedjen. Ha kihűlt a mákos linzer, megtöltjük és a tetejével összeragasztjuk. Csokis krém helyett készülhet citromkrémmel is.

Egy tésztából háromféle sütemény

Hozzávalók: 450 gramm liszt, ebből nálam: 400 gramm gluténmentes sütiliszt és 50 gramm darált mandula/mandulaliszt, 300 gramm tejmentes margarin, 150 gramm porcukor, egy pici vaníliaaroma, egy kis citrom reszelt héja

Elkészítés: a hozzávalókból tésztát gyúrunk, majd betesszük a hűtőbe pihenni, hogy a margarin visszadermedjen és egy jól nyújtható tésztát kaphassunk. Rizslisztezett felületen átgyúrjuk, majd 3 egyenlő részre osztjuk a tésztát.

1. Pisztáciás-fehér csokis csillagok

A tésztát kinyújtjuk, és kiszaggatjuk párosával a csillagokat. Sütőpapírral bélelt lapra helyezzük őket, és 175 fokon 10–12 perc alatt aranybarnára sütjük. Elkészítjük a pisztáciakrémet.

Hozzávalók: 100 gramm hámozott pisztácia, 100 gramm barnacukor, 1/2 dl növényi tej, 1/2 dl olaj, 25 gramm tejmentes margarin, 100 gramm vegán fehér csoki

Elkészítés: a megtisztított pisztáciát az olajjal késes aprítóban simára őröljük.

Egy edényben a 1/2 dl tejben megolvasztjuk a margarint, a cukrot és a csokit, majd hozzáadjuk a pisztáciás masszához, és tovább turmixoljuk, amíg egy sima, egynemű, kenhető krémállagot kapunk. Ezzel a finomsággal megtöltjük a kis csillagokat, ráragasztjuk a párjukat, majd olvasztott vegán fehér csokival bevonjuk. Cukordíszekkel dekoráljuk.

2. Narancskrémes isler



A tésztát kinyújtjuk, és kiszaggatjuk párosával a kis köröket. Sütőpapírral bélelt lapra helyezzük őket, és 175 fokon 10–12 perc alatt aranybarnára sütjük. Narancskrémmel töltjük (Gustóban kapható (Tejfehérjét tartalmaz! Ha nem fogyaszthatod, lekvárral töltsd meg!), majd ráragasztjuk a párjukat, és olvasztott étcsokival bevonjuk. Tetszőlegesen dekoráljuk.

3. Mandulás linzer

A tésztát kinyújtjuk, és kiszaggatjuk párosával a kis köröket, mindegyik körnek egy lyukas (nálunk formás) párt. Sütőpapírral bélelt lapra helyezzük őket, és 175 fokon 10–12 perc alatt aranybarnára sütjük. Barack- vagy áfonyalekvárral töltjük, ráragasztjuk a párjukat, és porcukorral, darált mandulával szórjuk meg. Összességében nagyon hamar készen van, és egyből három féle aprósütemény kerül az ünnepi asztalra.

Glutén-, tej- és tojásmentes mézeskalács

Hozzávalók (kb. 40–50 darabhoz (mérettől függ): 25 dkg méz, 50 dkg gluténmentes sütiliszt, 15 dkg növényi margarin, 8 dkg porcukor (nekem még így is édes!), 1 kk. szódabikarbóna, 1 csipet só, 10 gramm fahéj (vagy opcionálisan mézeskalács-fűszerkeverék. Nekem ezt a gyerekek nem szeretik, erős nekik, ezért csak fahéjat használtam, és így is hozza a tökéletes mézeskalácsízt)

Elkészítés: a mézet meglangyosítottam, elkevertem benne a margarint és a porcukrot. Külön kimértem a lisztet, szódabikarbónát, sót, fahéjat, majd összekevertem a mézes masszával. Egy puha, gyurmaállagú tésztát kaptam. 20 percre hűtőbe tettem, hogy a margarin és a méz is visszadermedjen. Ezután rizslisztezett felületen fél cm vastagra nyújtottam a tésztát. Kiszaggattam, nyomdáztam, majd sütőpapírral bélelt lapra sorakoztattam a formákat. Előmelegített, 175–180 fokos sütőbe toltam, majd 10–12 perc alatt megsütöttem őket. Fantasztikusan omlós, másnapra puha méziket kaptam!

Mese kekszek

Gyerekkorom kedvenc sütijét készítettük el glutén-, tej- és tojásmentesen.

Hozzávalók (kb. 40–50 darabhoz (mérettől függ)), 25 dkg méz, 50 dkg gluténmentes sütiliszt, 15 dkg növényi margarin, 8 dkg porcukor (nekem még így is édes!), 1 kk. szódabikarbóna, 1 csipet só, 10 gramm fahéj (vagy opcionálisan mézeskalács-fűszerkeverék. Nekem ezt a gyerekek nem szeretik, erős nekik, ezért csak fahéjat használtam, és így is hozza a tökéletes mézeskalácsízt), A mártogatáshoz: glutén- és tejmentes csoki, pici olaj

Elkészítés: a mézet meglangyosítottam, elkevertem benne a margarint és a porcukrot. Külön kimértem a lisztet, szódabikarbónát, sót, fahéjat, majd összekevertem a mézes masszával. Egy puha, gyurmaállagú tésztát kaptam. 20 percre hűtőbe tettem, hogy a margarin és a méz is visszadermedjen. Ezután rizslisztezett felületen fél cm vastagra nyújtottam a tésztát. Kiszaggattam, nyomdáztam, majd sütőpapírral bélelt lapra sorakoztattam a formákat. Előmelegített, 175–180 fokos sütőbe toltam, majd 10–12 perc alatt megsütöttem őket. Amikor kihűltek a sütik, csokit olvasztottunk, és belemártottuk a sütik hátulját.

Receptek és fotók: Vincze-Pintér Mónika, szeretetkonyham.hu