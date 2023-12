Az idei év eredményeit idézték fel a JKK munkatársai és gyakornokai a december 15-én megrendezett évzáró eseményen. Az ünnepség kiváló alkalmat adott arra, hogy a következő év kihívásaira is fókuszáljanak.

A JKK kutatásainak fő irányai között található a mesterséges intelligencia, az autonóm járművek és rendszerek, illetve az új számítási eszközök használata is. Ezekben számos fontos partnerrel működik együtt, így a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó Humda Mobilitásfejlesztési Ügynökséggel és Techtra Technológiai Transzfer Intézettel, az Innotechhel és a ZalaZone-hoz kapcsolódó vállalatokkal.

„Kutatóközpontunk rendkívül szorosan kapcsolódik az iparhoz. Ezen felül fontos feladatunk a tudományos tevékenység további fejlesztése, melyben egy kutatási stratégiához kötődő publikációs módszer formálása a cél – ebben szintén fontos együttműködések támogatnak minket” – hangsúlyozta az eseményen prof. dr. Bokor József, a JKK elnöke, a Széchenyi István Egyetem kutatásért és innovációért felelős elnökhelyettese.

Az eseményen a kutatói utánpótlás-nevelésben végzett kiváló munkájáért Pusztai Zoltán, Gulyás Péter és Kecskeméti István elismerő oklevelet vehetett át egykori mentoraik, dr. Szeli Zoltán és dr. Kőrös Péter társaságában. Fotó: Adorján András - SZE

„Szakmai tevékenységünket országos szinten olyan színvonalon tudjuk megmutatni, ami évről évre új tehetséges hallgatókat és kutatókat vonz közösségünkbe. Ezekhez az eredményekhez számos résztvevő munkája hozzájárul: a JKK szakmai magját adó kutatók mellett a tanszékek, az HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, valamint a zalaegerszegi tesztpálya munkatársai és gyakornokaink együtt olyan összetett csapatmunkában teljesítenek, ami futó projektjeinket segíti elő. Központunk fő feladata továbbá a kutatói utánpótlás és a hallgatói tehetséggondozás, melynek támogatásában fontos szerepet játszanak a hallgatói csapatokat is becsatornázó szakkollégiumok” – emelte ki dr. Szauter Ferenc, a JKK igazgatója.

Az eseményen felidézték az elkészült publikációkat, szakmai elismeréseket, megjelenéseket és konferenciákat, illetve a beiskolázási programok sikereit is. „Nagy öröm számunkra, hogy gyakornokaink és hallgatói csapataink az idei évben is kiváló eredményeket értek el, versenyeken és tudományos megmérettetéseken egyaránt. Az idei, 36. OTDK-n tízen vettek részt a hallgatóink közül, akik közül ketten különdíjat vehettek át, a JKK marketinggyakornokai pedig országos versenyen lettek különdíjasok. A SZEngine és az Arrabona Racing Team hallgatói csapatok a Formula Student több versenyszámában és versenyén is kiemelkedő helyezéseket értek el, míg a SZEnergy a világ legnagyobb energiahatékonysági megmérettetésén, a Shell Eco-marathonon saját világrekordját megdöntve két kategóriában is győzött” – foglalta össze a 2023-as év eredményeit dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka, a JKK marketing- és PR-vezetője.