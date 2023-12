Nyolc kozmetikus tanuló érkezett szerda délelőtt a győri Petz kórház gyermekosztályára. A Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium diákjai majd csak jövőre végeznek, de örömmel csatlakoztak az iskola hagyományteremtő eseményéhez, és látogattak meg a beteg gyermekeket. Ottjártunkkor nagy volt már a sürgés-forgás, a gyermekek bátran léptek oda az ifjú szakemberekhez, és nézegették a szebbnél szebb csillámtetkó mintákat.

– Harmadik éve már hogy eljövünk a gyermekosztályra. A kozmetikus tanulóknak a tananyagban is megtalálható a csillámtetkó készítés, így gyakorolhattak is. Szeretnénk az itt lévő gyermekeket kicsit kiszakítani abból a gondolatból, hogy kórházba vannak. Egy pillanatra felejtsék el a betegségüket, mi pedig egy szép csillámtetkóval kedveskedünkszámukra az ünnepek előtt – fogalmazott lapunknak Stoiber Vass Éva a győri Kossuth iskola szakoktatója, hozzátéve, az iskola diákjai nagy örömmel érkeztek, és még külön meglepetéssel is készültek, és szaloncukorral lepték meg a gyermekeket a tetkó mellett.

Fotó: Csapó Balázs

Pár perc alatt készültek el a meglepetések, a tanulók gondosan helyezték el a sablonmintákat az apró kezeken, amire aztán a ragasztó, majd a csillám került. Bárki kedvére válogathatott, voltak fiús és lányos mintázatok, kicsik s nagyok, de nagy népszerűségnek örvendtek a szívecskék, a csigabigák, a virágok, a kisautók és a sárkány is.

Jarabek Dorina jövőre végzi el a kozmetikus szakot, mindig tetszett számára ez a szakma és a szépészeti ág.

– Kicsit szomorú látni a gyermekeket itt a kórházban, de örülök, hogy mosolyt csaltunk az arcukra. Nagyon örültek a tetkóknak, és persze az édességnek is, amit ajándékba hoztunk számukra. Mi ezekkel a meglepetéssel tudtunk kedveskedni nekik karácsony előtt –mesélte lapunknak.

A szomszédos asztalnál éppen egy kislány nyújtja karját Németh Annának, aki ugyancsak 12. évfolyamos tanulója az iskolának.

– Nagyon örültünk, hogy eljöhettünk a kórházba. A tetkókkal örömöt tudtunk hozni számukra, a lányokat elsősorban a hercegnős figurák varázsolták el, a fiúk pedig a kisautókért voltak oda. Szakmailag is tudtunk gyakorolni, a kicsik mosolya pedig felejthetetlen élmény számunkra – tette hozzá Németh Anna.