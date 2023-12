- A kommunikáció nélkülözhetetlen, a párkapcsolat alapja. A kapcsoltok elején mindenki kíváncsi, próbálja a másikat felfedezni, ugyanakkor saját magáról is igyekszik minél több információt átadni. Ahogy azonban haladunk előre az időben és mind jobban megismerjük egymást, kiderülnek olyan dolgok is, hogy mit miért csinál, esetleg miért reagál máshogy dolgokra a társunk. Viszont, ahogy a kezdeti izgalom elmúlik, a kíváncsiság kezd alábbhagyni, elindul az a helyzet, hogy a kapcsolatban egyénként próbáljuk meg magunkat képviselni, hiszen valahol mindenki szeretné megőrizni az autonómiáját. Minél több időt töltenek együtt a párok, annál inkább előtérbe kerül az én és a kíváncsiság kicsit háttérbe húzódik. Amikor ez a helyzet fölborul, akkor szokott előfordulni az első kommunikációs félrecsúszás. Inkább azt nézzük, hogy nekünk mi a jó, én mit szeretnék elérni a másiknál és kevésbé koncentrálunk arra, hogy megértsük a párunkat- mondta el Stöckert Dávid mediátor.

Hallgassa meg!

Az odafigyelés a tudatosságon múlik, illetve azon, hogy megértsük társunk motivációját. Rá kell hangolódnunk a másikra úgy, hogy nem adjuk fel önmagunkat, de mégis alakítjuk a saját kommunikációnkat. Ebben az esetben elindul egy oda-vissza üzenet.

- Tudjuk, hogy a férfiak alapvetően nehezebben beszélnek az érzelmeikről, viszont, ha megvan a tudatosság, kivédhetőek azok a helyzetek is, amikor az egyik fél jobban szeret kommunikálni mint a másik. Vegyük észre, ha társunk az adott helyzetben nem szeretne beszélgetni, hagyjuk őt és inkább térjünk rá vissza máskor. Szelíd eszközökkel, folyamatosan odafigyelve a másikra a párok egymást tanítják- hangsúlyozta a szakember. - A másik nagyon fontos dolog, hogy szánjunk időt egymásra, tudatosan próbáljunk meg a hétköznapokba is csempészni kettesben eltöltött időt és a kikapcsolódás mellett beszélgessünk egymással. Ne féljünk a kérdésektől, adjunk visszajelzést a másiknak, őszintén beszéljük meg az esetleges konfliktusokat is. Egy kiegyensúlyozott kapcsolatban mindent szóba lehet hozni. Egymást tiszteletben tartva, ítélkezés nélkül, nyitott hozzáállással bármit meg kell tudnunk beszélni, tabuk nélkül. Ha így teszünk, megvan a figyelem és a tudatosság is, sok mindent megoldhatunk közösen - zárta a beszélgetést.