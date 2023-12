A legjobb párost Németh György és Kóti Sándor alkotta, Bors Marcell és Gregus Dávid másodikként, Bokodi István és Hencz János harmadikként végzett. Legtöbb 180-asa Varga Józsefnek, legtöbb 171-ese Szalay Szilveszternek lett, a legnagyobb kiszálló Orosz Gergő volt. Egy 9 nyilas játékot is hirdettek, amire 26 játékos nevezett be. Itt Négyökrű Gergő lett a legeredményesebb, nyereménye egy dartstábla volt. A dartsból és táblajátékból befolyt teljes összeget, amit a nézők adományaival is kiegészítettek, a Halászi Óvoda és Bölcsőde részére ajánlották fel.

Varga Melinda óvodavezető az adománnyal kapcsolatban elmondta, hogy a 175 ezer forintból sportszereket fognak vásárolni.