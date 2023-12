December 29-ig 28 fő jelezte, hogy készenlétben lesz. Van, aki csak chipet tud olvasni, van akihez el kell vinni ezért a talált kutyát és van akinek lesz lehetősége elhelyezni erre az éjszakára. Sopron, Harka, Fertőd, Fertőrákos, Tómalom, Jánostelep, Nagycenk, Fertőhomok, Hidegség, Hegykő, Agyagosszergény, Himod, Sopronkövesd és Balf településeken van önkéntes segítőjük, ezeket a területeket próbálják lefedni - osztotta meg az egyesület, akiket messenger üzenetben lehet elérni és folyamatosan figyelik a Facebook oldalukat is.

Az egyesület azt kéri mindenkitől, segítsék munkájukat annyival, hogy ha elkóborolt állatot találnak, akkor megfogják az állatvédők kiérkezéséig. Óriási segítséget jelent az is, ha megrémült, elszökött kutyákat el tudják helyezni éjszakára, ugyanis az egyesület férőhelyei is korlátozottak.