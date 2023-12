A faluszépítő csoport tagjai feldíszítették, berendezték, kivilágították a kisházat. "Üzembehelyezték" a kisvonatot.

A dekoráció elnyeri a falun áthaladók tetszését, hiszen a 85-ös főútról is jól látható. Leginkább a gyerekek örülnek neki, ők "be is költöznek" a meseházba.