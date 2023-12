Szabóné Pataki Lilla, a Hunyadi-iskola fodrász oktatója szerint a pandémia előtt jártak már a Naposházban és idősek klubjaiban, otthonaiban a diákokkal. Azonban ez a szép hagyomány megszakadt és most újraélesztik. A szorgos diákkezek alatt szépültek az idős ellátottak, de közös móka is várt a két generációra: több asztalon is előkerültek a társasjátékok. Kicsit más helyzetben találták magukat, mint a megszokott gyakorlati órák.

– Az ilyen programok a generációk közötti kapocs erősítését is szolgálják. Az idősek zárkózottak voltak eleinte, de együtt a fiatalokkal elkezdtek linzert szaggatni, társasjátékozni, memóriakártyával játszani, és lassan feloldódtak. A gyerekeknek is elmondtuk, hogy mire számíthatnak az időseknél, akik között sok a demens. Ez egy élmény mindkét korosztály részére – vélekedett Takáts Tímea terápiás munkatárs, aki szerint az érintés is fontos az ellátottaiknak, közülük sokan ugyanis egyedül élnek.