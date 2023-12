- Mivel korán kelő vagyok és csodálatos élményeim vannak a napfelkeltékről, szerettem volna ezt másokkal is megosztani. A havas, jeges napokon azért nem kockáztatok, de amikor szép az idő, útnak indulok. Azokról a helyekről teszek fel fotókat a Facebookra, ahol aznap reggel bicikliztem. Aki benne van a játékban, bebarangolhatja virtuálisan Sopron és a környék különleges helyszíneit az általam megélt, fénnyel írt emlékképeken keresztül - invitál a városismereti játékra Kárpáti doktor.

S, hogy a fotósorozat ne legyen hétköznapi, minden felvétel a kék órában készül. Ekkor a Nap a horizont alatt helyezkedik el, és nem közvetlenül a földet, hanem az atmoszféra egy bizonyos részét világítja meg.

- Ilyenkor az égbolt kiexponálhatóvá válik és mindig gyönyörű, mélykék színt mutat. Egy nagyon rövid időszakról, körülbelül húsz percről beszélünk, mert ahogyan jön fel a nap a gyönyörű szín egyre inkább kivilágosodik, majd eltűnik. Ebben a kék órában az újonnan vásárolt kerékpárlámpám fényével kezdtem el játszani. Úgy időzítem az indulást, hogy a napfelkeltét megelőzően megérkezzek a célponthoz, addig, amíg a kék óra tetten érhető - mondja.

Végig pörgetve a közösségi oldalát, valóban különleges hangulatú fotókon keresztül mutatja be Sopron és környékének emblematikus, vagy éppen eldugott értékeit. Spontánnak tűnnek a pillanatképek, pedig tűpontos tervezést igényel és komoly fizikai kihívással jár, hogy a megfelelő időpontban érjen a kiszemelt helyszínre.

- Jó tíz éve Dél-Franciaországban nyaraltunk, amikor az egyik parkolóban feltűnt egy idős úriember biciklivel. Megismerkedtünk, Francois-nak hívták, 80 éves volt és a cannes-i bicikliklub oszlopos tagja. Elmesélte, hogy minden héten legalább háromszor felteker a közeli hágóra, ami 1500 méter szintkülönbséget jelent. Ekkor egy kicsit elszégyelltem magam és elhatároztam, ha ezt Francois megteszi, akkor én hetente háromszor feltekerek a Károly-magaslatra. Ez először kicsit szuszogva, aztán egyre könnyebben sikerült. Most egy hosszabb kihagyást követően ismét nekivágtam a Károly-magaslatnak, azóta pedig már Brennbergre feltekerni sem okoz nehézséget. A biciklilámpának annyi a szerepe, hogy szeretek vele poénkodni. Van a Fertő parton egy elhagyott, már majdnem összedőlt csőszház, amiről több száz felvételből álló napfelkeltés fotósorozatom van. Amikor megvettem a lámpát, kimentem reggel a romhoz és poénból úgy állítottam be a biciklit, hogy a napkorong a biciklilámpa helyére kerüljön. Máskor az ülésére "tettem" a napkorongot. Ez egy játék, de úgy látom, nem csak számomra kedves. Mostanra kialakult egy mozgalom a Facebookon, mások is elkezdtek biciklilámpás fotókat posztolni - számolt be örömmel a sikerről.

Kárpáti doktor azt is elmesélte, hogy a fényképezés alapjait az édesapjától tanulta, az analóg fotózás technikai fortélyait pedig Lobenwein Tamástól, akivel gyermekkori jó barátok voltak. Aztán jött a filmkészítés, ami újszerűségével magával ragadta. Több hazai és külföldi filmfesztiválon részt vett, ahol számos díjat nyert, az 1989-es Páneurópai Piknik és határáttörés eseményeit megörökítő dokumentumfilmjéért pedig megkapta a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet.

Azt mondja, a művészet iránti szenvedély mindig ott szunnyadt a lelkében és a kihívásokat is szerette világéletében. Minden dologban, legyen az háziorvoslás, filmkészítés, fotózás, vagy akár a vízimalom restaurálása, egy kicsivel nagyobb feladatot vállalt, mint ami reálisan megvalósítható lett volna. - Óriási töltést ad amikor az erőfeszítés sikerrel jár, ha pedig ezt mások is értékelik, az különösen nagy élmény - mondja kissé elérzékenyülve.

Névjegy

Dr. Kárpáti György 1949-ben született, nős, négy felnőtt gyermek édesapja. 1974-ben szerzett orvosi diplomát a budapesti Semmelweis Egyetemen. Megismerhettük, mint háziorvost, mint fotóművészt és videográfust, pár éve pedig mint értékmentőt. Az utolsó előtti pillanatban sikerült megmentenie az enyészettől a háromszáz éves Kárpáti-malmot, amit az ősei építettek és működtettek.

A műemléki felújítás annyira jól sikerült, hogy 2022-ben a malom érdemelte ki a Soproni Városszépítő Egyesület Winkler Oszkár-emléktábláját, Kárpáti doktor munkásságát pedig még abban az évben Pro Urbe Sopron díjjal ismerték el. A sikersorozat ezzel nem ért véget, 2023 tavaszán az ICOMOS megtisztelő díját vehette át a példaadó műemlékgondozásért.