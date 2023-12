Dr. Bende Attila szuggesztív előadásából a hallgatók megismerhették azoknak a Selmectől Sopronig ívelő diákhagyományoknak a hátterét, amelyeknek külsőségeivel, például a Waldent viselő egyetemistákkal, vagy a fáklyás felvonulással a Sopronban élők sokszor találkozhattak. A Selmeci diákhagyományokat 2014-ben az Unesco felvette a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe, ami megerősíti jelentőségét.

Selmecbánya, a Trianon előtti Magyarország legjelentősebb bányavárosa volt, IV. Béla a tatárjárás után szabad királyi városi rangra emelte, német bányászokat telepített ide, közülük kerültek ki a bányákat művelő bányapolgárok, a Waldbürgerek. Selmecbányán 1735-ben létesült bányászati-kohászati tanintézet, amelyet Mária Terézia 1770-ben akadémiai rangra emelt, így létrejött a legrégebbi bányászati felsőoktatási intézmény, amihez 1846-ban hozzá kapcsolták az 1808-ban alapított erdészeti tanintézetet is.

Az akadémiára a monarchia különböző vidékeiről iratkoztak be a hallgatók. A német nyelvterületről érkezők többségben voltak, így a közösségek, diáktársaságok a német szokások, céhes hagyományok mentén szerveződtek. Idővel magyar érzelmű körök, olvasó egyletek is alakultak. Ezek a baráti társaságok a tanulmányok alatt a családot is helyettesítették, hiszen akkoriban igen ritkán jártak haza a diákok, így a szórakozás mellett fontos volt a bajtársiasság. „Egy mindenkiért, mindenki egyért” - ez volt a jelszavuk.

- Az úgynevezett Selmeci szellemet a bajtársiasság, a hazafiság, a hivatásszeretet és a jókedv jellemzi - foglalta össze tömören dr. Bende Attila a Selmeci hagyományok lényegét. A jól felépített, szervezet diákkörök alapszabályok és részletes ügyviteli szabályzat szerint működtek. Volt elnökük, titkárságuk és befolyásuk. A szórakozás mellett irodalmi esteket, hazafias ünnepségeket, önképző köröket és sport szervezeteket működtettek.

Az Akadémia az első világháborút követően kénytelen volt beszüntetni működését Selmecbányán, és 1919-ben Sopronba költözött. Az Akadémiai Ifjúsági Kör 1919–1948 között Sopronban tovább működött, mint a főiskola diákjainak egészét összefogó szervezet. A politizálástól, a politikai pártoktól tudatosan elzárkóztak. 1944-ben nyugatra akarták evakuálni az egyetemet, amit a soproni karok vezetése az Ifjúsági Körrel együttműködve megakadályozott. Az Ifjúsági Kört azonban az akkori politikai elit "reakciós bandának" tekintette, így a kör 1948. május 7-én feloszlatta önmagát. 1949-től megkezdődött a bányász, kohász és erdész karok erőszakos szétválasztása, majd 1952-től a bányász és kohász karok Miskolcra költöztetése, ami 1959-ben fejeződött be. 1951 és 1968 között a selmeci hagyományok ápolását, az egyenruhát, szalagokat, szakestélyeket, nótázást szigorúan tiltották. A diákság hagyományai azonban titokban tovább éltek. A soproniak, a „Jó szerencsét!” köszönésről máig nem mondtak le. A hagyományok újbóli éledése 1971-re tehető. Azt követően folyamatos volt a kapcsolattartás és az utazás a soproni és a miskolci karok között, több alkalommal tartottak egyesített szakestélyt.