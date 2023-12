Konty, tütü, dressz

De nem csak tánclépéseket tanulhattak a növendékek, kipróbálhatták milyen csillogó tütükben, dresszben színpadra állni és gyakorolni az óriási tükrös próbateremben. Elsajátíthatták a balettkonty és feszes fonatok elkészítését, amely szintén a kecses táncosok ismérve. A bemelegítőgyakorlaton után következhetett a gimnasztikai rész és a nehezebb mozdulatok, kitartott pózok, ugrások, valamint a rúd, diagonál gyakorlatok és előkerültek a színes szalagok is. Szalai Judit oktató mindenben a gyerekek segítségére volt. Végül egy jó hangulatú, vicces, de mégis megható év végi bemutatót adtak elő.

- A kicsik és nagyobbak egyaránt a tánc szeretete miatt érkeztek hozzánk. Ugyanakkor rengeteg mindenre pozitív hatással van a balett. Fejleszti a képességeiket, a zeneiségtől a ritmusérzéken át egészen a hajlékonyságig vagy éppen a tartásjavításig. Az órákon játékos köntösbe burkoltuk a balett metodikájának alapjait -tette hozzá projekt szakmai felelőse.

Jövőre is indítanak csoportokat

- A záróvizsga egyfajta számvetés, hogy lássuk hova jutottunk az idén elindított programunkkal, amit a jövőben tovább szeretnénk bővíteni. Cél, hogy kiépítsük azt az utat a gyerekeknek, ahonnan a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskolába egyenesen be tudnak lépni. Rendkívül fontos az utánpótlás-nevelés, hiszen ezzel közönséget és közösséget építünk - fogalmazott Velekei László, a Győri Balett igazgatója. Lapunknak elárulta, hogy a kurzusok nem érnek véget, jövőre tovább folytatják a csoportokkal a tanulást.

Karácsonyi mesebalett

Szombaton a Győri Balett Stúdiója is megtelt, négy teltházas előadást tartottak. Néhány éve álmodta színpadra Sebestyén Bálint táncművész Kippkopp karácsonya című koreográfiát, amit azóta is imádnak a gyerekek és a felnőtt közönség is.