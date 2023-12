Vezse Andrea a kislányával lakott együtt korábban.

– Egy augusztusi hétvégén, amikor ő az édesapjánál volt, levittem a szemetet, és véletlenül kizártam magamat korábbi albérletemből. Nem tudtam, kihez fordulhatnék, ezért bementem a közeli hajléktalansegítő szolgálathoz, akik kihívták a rendőröket, hogy segítsenek nekem. A kiérkező biztosok azt mondták, úgy tűnik, nem vagyok jól, ezért értesítették a mentőket. Bevittek a kórházba, ahol hat hetet kellett eltöltenem.

Az édesanya elvesztette a munkahelyét, majd az otthonát is.

– Szerencsére a kórházból el tudták intézni, hogy a hajléktalanszállóra kerülhessek és ne az utcára. Azóta sikerült új munkát találnom, és már van annyi összespórolt pénzem, hogy egy szobát ki tudjak bérelni. A kaució azonban még nagyon sok lenne, ezért kértem segítséget. Minél hamarabb szeretnék költözni. Három műszakban dolgozom, a napi ritmusom nagyon más, mint a legtöbb bentlakóé, így nehéz pihenni. Ami a legrosszabb, hogy nem lehet velem a lányom. Ha időben találok szállást, akkor az ünnepeket már együtt tudjuk tölteni.

Gyermeke most az édesapjánál van.

– Nem szerettem volna költözéssel terhelni a lányomat. Itt jár iskolába, és az édesapjához is nagyon kötődik. Most, hogy újra van munkám, reméljük, minden rendeződik – mondta a Kisalföldnek.

