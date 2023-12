Fürdőzés a télben 1 órája

A győri RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő is különlegességekkel várja az ünnepeket

Az ünnepi időszak mindig különleges hangulattal tölti meg az embereket, és ez nemcsak a családi összejövetelekre, hanem a különböző kikapcsolódási lehetőségekre is vonatkozik. Győrben, az RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő is színes programokkal tölti az ünnepi időszakot, és igazi különlegességekkel is készülnek.

Az ünnepi időszak mindig különleges hangulattal tölti meg az embereket, és ez nemcsak a családi összejövetelekre, hanem a különböző kikapcsolódási lehetőségekre is vonatkozik. A fürdőt üzemeltetők számára ez az időszak különleges kihívásokat és izgalmakat tartogat. A győri RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő számára is mindig fontos tényező az ünnepi nyitvatartás, hiszen sokan a karácsonyi készülődés közben vagy az év végi pihenés során választják a wellness élményeket. Az üzemeltetők általában igyekeznek kiszolgálni a vendégeik igényeit, így gyakran hosszított nyitvatartással várják az ünnepek alatt érkező családokat, ezzel is lehetőséget teremtve a vendégek számára, hogy rugalmasabban tervezhessék a fürdőzést az ünnepi programjaikhoz. Győrben az RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdőben az ünnepi időszak alatt a fürdő minden nap este 7 óráig nyitva áll a vendégek előtt. Az ünnepi időszak nálunk a kényeztetésről és a pihenésről szól. Számos szaunaesttel készülünk, ahol kiváló szaunamestereink gondoskodnak arról, hogy vendégeink teljes mértékben fel tudjanak töltődni és kipihenni az ünnepi készülődés fáradalmait. Két különleges alkalommal, december 27-én és 29-én a szaunázás szerelmesei akár éjfélig is részt vehetnek a feltöltődést hozó éjszakai szaunaprogramokon. Az emberek körében egyre népszerűbbé válnak a karácsonyi ünnepek alatt a hazai termálfürdők. A meleg vizek, a pihentető szaunák és a különleges ünnepi programok vonzzák a vendégeket, így ők is a látogatók számának emelkedésére számítanak. – Ennek megfelelően felkészültünk a nagyobb forgalomra és szeretettel várjuk mindazokat, akik velünk szeretnék tölteni az ünnepeket. Az év utolsó napjaiban egy igazi Nagy Gatsby inspirálta szaunaesttel búcsúztathatják az évet a fürdő látogatói. Az est különlegessége mellett a szilveszteri készülődés sem marad el, hiszen az étteremben többek között a hagyományos lencse is helyet kap. Az új esztendőt pedig egy kellemes szaunázással indítjuk, így lehetőség nyílik a test és lélek újratervezésére is. A 2024-es év már most ígéretesnek tűnik a győri RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdőben. A vendégek jövőre egy igazi pörgős fesztiválhangulatot élhetnek át a fürdő területén. Az előkészületek már elkezdődtek, és a fürdő mindenkit vár a nyári időszakban is olyan különleges eseményekkel, amely a pihenés mellett garantáltan emlékezetes pillanatokat hoz majd.

