Kevesen tudják, hogy a fűtött lakásban élő kedvencek szőre nem véd a téli időjárás ellen.

– Ha hosszabb ideig tartózkodunk velük a hidegben, könnyen megfázhatnak. Ilyenkor adhatunk rájuk kötött pulcsit, mellényt, amelyet már a nem használt ruháinkból is elkészíthetünk, de boltban is vehetünk divatosabb darabokat – mondta el Virág Anikó, a Győr-Moson-Sopron Megyei Állatvédőrség tagja. – Emellett érdemes lehet a séta útvonalán is változtatni. A járdákra szórt durva, nagy szemű só olvasztja ugyan a jeget, de kedvencünk talppárnáját kiszárítja, apró seb esetén pedig maró fájdalmat okoz. Ezért ha lehetséges, kutyusunk mindig a járdák melletti füves, földdel borított területen közlekedjen, ha szükséges, kézben vigyük. Amikor hazaérünk, langyos vízzel mossuk le tappancsaikat, majd ápoljuk hidratáló­krémmel. Kapható már kutyák számára kifejlesztett krém is.

Házbélés és vízcsere

A kint tartott kedvencekről sem szabad megfeledkezni.

– Biztosítsunk számukra energiadús táplálékot, akkor is, ha olyan fajta, amely jól tűri a hideget. Az ivóvizet napközben többször kell ellenőrizni, hogy ne fagyjon be. Ilyenkor érdemes langyosabb vízre cserélni az edény tartalmát.

Virág Anikó kiemelte: a kutyaháznál ügyeljünk a méretre, ha túl nagy, az állat a testhőjével nehezen vagy nem is tudja befűteni. A felszivárgó nedvesség és hideg ellen úgy védekezhetünk, ha a házat egy raklapra tesszük. Bélelésre a szőnyegnél és a rongyoknál előnyösebb a szalma vagy a faforgács.

– A rongyok a párától és a nedves tappancsoktól átnyirkosodnak, ami megfázáshoz és komolyabb betegségekhez is vezethet. A bélelőanyagokat hetente cseréljük tisztára, szárazra, bolhamentesítést pedig legalább kéthetente végezzünk.

Kritikus hőmérsékletek

A kutyák nem egyformán bírják a hideget, fajtájuk, szőrzetük és testsúlyuk is befolyásolja, hogy meddig biztonságos kint lenniük. A kis testű kutyákra már tíz fok alatt érdemes odafigyelni, négy fok alatt pedig fokozott óvatosság szükséges. A mínusz négy fok alatti hideg az ilyen kutyák számára már életveszélyes is lehet. A közepes testű kutyákra négy fok alatti hőmérsékletnél már szintén érdemes jobban figyelni, mínusz négy fok már veszélyes számukra, mínusz kilenc alatt pedig életveszélyes. A nagy testű kutyák bírják legjobban az alacsony hőmérsékletet, de ki kell emelni, hogy fajtánként nagy eltérések lehetnek. Engedjük be inkább állatainkat a házba, hogy ne érje őket baj a hidegben.

A gondatlan gazdi büntethető

Az állatokról való megfelelő gondoskodás nemcsak a gazda kötelessége, hanem büntetőjogi felelősség is, hiszen a gondatlan tartás súlyosabb esetben akár állatkínzás is lehet, ami két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.