Az ünnepi megemlékezésre a művelődési házban került sor, amit Gócza Veronika elnök nyitott meg, aki felelevenítette az egyesület múltját, majd Pethő Tivadar parancsnok beszélt a fejlődésről, működésről a jövőbeni tervekről. Elismeréseket is adtak át a jeles napon. A jubileum alkalmából emléktáblát kaptak a Tűzoltó Szövetségtől, Darnózseli és Pannonhalma tűzoltó egyesületétől majd német barátaiktól, akik később a szertárnál további értékes és hasznos eszközökkel ajándékozták meg őket. Az ünnepalkalmából megtekintették a belül felújított szertárat, majd a művelődési házban finom ételek, sütemények és italok, tartalmas beszélgetések, zene és tánc várta az ünneplőket.

– Próbáltunk folyamatosan előre haladni, eszközállományunkat, gépjárműparkunkat fejleszteni. Példaként említeném a műszaki mentőautót, amelyet 2010-ben vásároltunk, majd pár évvel később fiatalabbra cseréltük, majd a vízszállítónkat cseréltük szerkocsira, ami most is szolgálatban van. Ez utóbbi autó miatt alakult ki a németországi tűzoltókkal a barátságunk- emlékezett vissza Pethő Tivadar parancsnok a nagyobb fejlesztésekre. Mindeközben sikerült beköltözniük a jelenlegi szertárba, annak felújítása, korszerűsítése 2015 óta folyamatosan zajlik. Az egyéni védőeszközeik is bővültek. Azon kívül, hogy az egyesület technikai eszközökkel gyarapodott, a tagok folyamatosan vettek részt képzéseken, gyakorlatokon, jó kapcsolatokat építettek ki más tűzoltó egyesületekkel nemcsak vármegyénkben. Különösen jó a kapcsolatuk Traunstein és Surberg tűzoltóival, akik többször jártak náluk és értékes eszközöket és felszereléseket hoztak amelyekből a veszprémvarsányi csapat más egyesületeknek is segített, támogatást nyújtott.

– Egyesületünk a legrégebbi civil szervezet a faluban. Az elődeink által megkezdett munkát tovább kell vinni. Ezért vagyunk itt és ezért maradtunk fenn 135 éve. Pedig nem könnyű talpon maradni a mai társadalmi viszonyok között, de ha elődeink túléltek két világháborút, mi sem adhatjuk fel azt a törekvést, hogy helyben legyen olyan hadra fogható csapat, aki tűz, baleset, természeti katasztrófa esetén helyi erőként tud segíteni. Én vállaltam, hogy az elődeim, a korábbi parancsnokok által megkezdett utat tovább viszem. Munkájuk példát mutat, nem lehet alább adni – erősítette meg a Pethő Tivadar. – Régen minden faluban volt "önkéntes" tűzoltó egyesület, de a rendszerváltás után sok helyen megszűntek. Rajtunk kívül a járásunkban a következő tűzoltó egyesület Pannonhalmán működik. Mindkét egyesület kiváló segítséget nyújt és karöltve együttműködik a Pannonhalmi Katasztrófavédelmi Örs hivatásos egységével, ahonnan ellátják a Bakonyalja védelmét. Helyismeretünk, elhelyezkedésünk nagyban megkönnyíti a munkájukat. Az esetek felében műszaki mentéshez hívnak minket: balesethez vagy a szélsőséges időjárás miatti károk elhárításához, szerencsére kevesebb a tűzeset. Az évi esetszámunk 20 és 50 között mozog. Sikátor, Lázi, Bakonypéterd, Románd, Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő és Veszprémvarsány településekre vonulunk tűz és káreset alkalmával. Az említett településektől minden évben anyagi támogatást kap egyesületünk. A vonulásokhoz fontos, hogy legyen bevethető emberünk, hisz mindenki a munkahelye és családja mellett csinálja, saját szabadidejében. Ezt csak szívvel, lélekkel, odaadással lehet végezni. Örömmel vesszük azokat, akik csatlakozni szeretnének hozzánk – tudtuk meg a parancsnoktól.

Örömüket is megosztották velünk. Most kaptak értesítést arról, hogy nagy álmuk válhat valóra. Pályázaton hétmillió forintot nyertek a tűzoltószertár tetőcseréjére, amihez az önkormányzat is hozzájárul anyagilag. – Terveink szerint folytatjuk az épület külső felújítását. Szakaszonként megyünk az épületen körbe, ahogy anyagi forrásaink lehetővé teszik. Bízom benne, hogy a 140. évfordulóra teljesen befejeződik az épület felújítása - fejezte be Pethő Tivadar parancsnok.