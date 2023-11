Elképesztő sikerrel zárult a soproni Szent Márton Ház adománygyűjtő akciója, melynek keretében mintegy 280 zsák téli ruha gyűlt össze nőknek, férfiaknak és gyermekeknek, sőt mi több még cipő is jut számukra bőségesen.

Fotó: Szalay Károly

- Az adománygyűjtést háromszor három órában tartottuk meg, miközben az önkéntesek megállás nélkül dolgoztak. Ilyen mértékű gyűjtésre még nem volt példa a Szent Márton Házban. Volt olyan cipőbolt tulajdonos, aki felszámolta az üzletét és közel száz pár vadonatúj lábbelit hozott el, illetve a Harkai Karitásztól több felújított kerékpár is érkezett. Az összes helyiségünk plafonig megtelt adományokkal, amit nem győztek szortírozni az önkéntesek. Ráadásul idén nem csak ruhák és cipők érkeztek, de még sporteszközök és felszerelések is - mondta el mondta el Vigné Kovács Margit, a Határok Nélkül Alapítvány kuratóriumi elnöke. Hozzátette, sajnos idén is volt olyan, aki használhatatlan, ócska holmival szolgált a rászorulóknak, így összesen három konténernyi szemetet kellett kidobniuk.

A Szent Márton Ház következő akciója szombaton és vasárnap lesz a Tescoban, ahol tartós élelmiszert gyűjtenek a rászorulókra. Mindkét nap reggel 8 és este 8 között adhatják le a felajánlásokat.