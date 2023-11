A csípős napot a nyúli Fiatalokért Együtt Kulturális Egyesület szervezte. – Sok helyen jártunk az országban hasonló tematikus fesztiválokon, és láttuk, hogy Győr és környékén még nincs ilyen. Gondoltuk, mi szervezünk – mondta Búzásné Kata, az egyesület egyik alapítótagja.

– A rendezvényünk bevételéből a rászorulóknak viszünk karácsonyi ajándékot. Én chili termesztéssel foglalkozom, nagyon sok barátom van az ország minden részéből. Hívásunkra az ország 15 neves chilitermesztője jött el a győrújbaráti fesztiválra. Ez óriási dolog, mert vannak nagyon neves rendezvények, s mindannyian tudták, hogy itt először szervezzük, így egy kisebb, csendes esemény lesz, mégis mindannyian eljöttek a termékeikkel. Rengeteg fiatal is jött érdeklődni, mi is ez a chilizés – mesélte Kata, akit megkértünk arra, hogy olvasóinkat is avassa be a titokba.

– Nagyon különleges dolog szerintem. Magyarországon főleg a régi, hagyományos erőspaprikát ismerte mindenki, de évekkel ezelőtt bejöttek az ízes, zamatos paprikák és fantasztikus dolgokat lehet belőle készíteni. Az a paprika, amit mi termesztünk, már savmentes, főleg extra-extra csípős. Inkább fűszerként használjuk, mint az ételbe aprítani. Mi is készítünk a feketeribizlis enyhén csípőstől az extra csípős vadítóig, mindent – foglalta össze Kata.

– Az ország egyes vidékein máshogy dolgozzuk fel a terméket. Ezért nagyon izgalmas, hogy ki mit tud kihozni belőle. Ilyenkor tudjuk egymásnak és az érdeklődőknek megmutatni – árulta el a nyúli paprika termesztő. Ezt a chili termesztők standjainál magam is tapasztalhattam. Mindenki szenvedélyesen beszélt az általa termelt és az abból készített szószokról, porokról, levárokról s mondhatom, sohasem gondoltam, hogy ennyiféle ízzel össze lehet párosítani a paprikát. Láttam meggyes rumos chili lekvárt, brandyst, csípős jalapeno lecsó alapot, feketeribizlis lilahagymás chili lekvárt és felsorolni is lehetetlen az ötleteket.