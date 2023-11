Dr. Sütő Teréz, aki több mint hatvan éve dolgozik fáradhatatlanul Sopron szegényeinek, időseinek megsegítésén, a napokban átvehette a „Családokért” díjat. A városban neki köszönhetően indult el az Alzheimer Café és a Gyalogló Idős Klub, de a nevéhez fűződik több, a demenciával kapcsolatos konferencia megszervezése is.

A rangos elismerést olyan emberek kaphatják, akik többek között munkájukkal járulnak hozzá a családok jólétéhez, segítséget nyújtanak a családvédelem és az örökbefogadás területén, valamint támogatják az időseket.

Dr. Sütő Teréz több mint négy évtizedet töltött Sopron és vonzáskörzete szociális és egészségügyi ellátásának szervezésében, mint szociális és egészségügyi osztályvezető. Irányítása alatt hozták létre Sopronban elsőként az emelt szintű idősotthont, de az ő közreműködésével létesült például az idősek, fogyatékosok és pszichiátriai betegek nappali klubja is. Segített a soproni hajléktalan­otthon létesítésében, az utóbbi 20 évben pedig a demens betegek és hozzátartozóik segítésén munkálkodik, jelenleg az Idősek Európai Háza Alapítvány civil szervezet elnöke.

Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára és a „Családokért” díjjal kitüntetettek az ünnepélyes díjátadón a Várkert Bazárban. Fotó: Balogh Zoltán

– Nagyon örültem ennek az elismerésnek és annak is, hogy azon kevesek közé kerülhettem, akik megkapták, de még most sem tudom elhinni. Az elmúlt időszakban az idősek világnapi rendezvény szervezésével voltam elfoglalva, így igazán akkor tudatosodott bennem, hogy ez mekkora dolog, amikor odaértem a rendezvény helyszínére – kezdte a beszélgetést.

– Azt gondolom, hogy az egyfős család is család, még akkor is, ha egyedül marad egy idős ember, családszámba kell venni és szerencsére nemcsak én érzem ezt fontosnak, hanem mások is. Pályakezdőként és aktív koromban is az idősek megsegítése lebegett a szemem előtt. Akkor és most is azt vallom, hogy az időskor nem az élet vége, hanem a koronája kell hogy legyen. Igyekszem minden módon segíteni a demencia megelőzését, azon dolgozom, hogy másoknak is megteremtsem azt, amitől vagy amivel még ezt az életkort is úgy tudják élni, hogy örömüket leljék benne. Ezért indítottam el nyolc évvel ezelőtt az Alzheimer Cafét, hat évvel ezelőtt pedig a Gyalogló Idős Klubot, de a szeniortánc is egyre népszerűbb, ami nemcsak aktív mozgást jelent, hanem a szellemi egészséget is fitten tartja. Már hatvanegy éve csinálom és a jövőre nézve is több, demenciával foglalkozó konferencia terve van a fejemben. Mindig szívvel-lélekkel tettem a dolgom és hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt a mai napig megtehetem – zárta a beszélgetést.