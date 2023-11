Szolgáltatok 1 órája

Tizenegyedik alkalommal: Soproni Esküvő Kiállítás

A tavalyi pozitív fogadtatás után, idén már másodszor ad otthont november 12-én (vasárnap) 10:00-17:00 között a Hotel Sopron előtere és étterme a Soproni Esküvő Kiállításnak. A szervezők most is megpróbálták összegyűjteni az esküvői szolgáltatói iparág legjobbjait, hogy ezúttal is minden igényt kielégítő, színvonalas kiállítókkal és sok meglepetéssel várják az érdeklődőket, és az esküvő előtt álló párokat.

Kisalföld.hu Kisalföld.hu

Fotó: AC A már évek óta hagyományosan november második vasárnapján megrendezésre kerülő Soproni Esküvő Kiállítás iránt mindig nagy az érdeklődés, így reméljük, hogy ez idén sem lesz másképp, hiszen a látogatók a helyszínen megtekinthetik az esküvői szolgáltatók szinte teljes kínálatát – nyilatkozta Dávid Viktória, az Aphrodite Esküvőszervező Iroda munkatársa, a kiállítás főszervezője. Széles választékban képviseltetik magukat a helyszínek, fotósok, videósok, szertartásvezetők, ceremóniamesterek, vőfélyek, esküvőszervezők, DJ-k, zenészek és dekor cégek. Ezenkívül pedig élőben megtekinthetőek, kipróbálhatók, vagy éppen megkóstolhatók esküvői meghívók, karikagyűrűk, menyasszonyi ruhák, alkalmi ruhák férfiaknak, sütemények és fotoboxok. Továbbá egy limuzin áll majd a Hotel Sopron előtt, valamint lesz esküvői tánc és hastánc bemutató, továbbá komolyzenei ízelítő is 16:00 órától. „Bízunk benne, hogy a párok már most szívesen tervezgetik életük egyik legszebb napját, melyhez remek ötleteket és hasznos tanácsokat gyűjthetnek a kiállításon, hiszen egy esküvő sikere nagy mértékben múlik a megfelelő szolgáltatókon. Mi pozitívan nézünk a jövő szezon elé és ehhez szeretnénk segítséget nyújtani az esküvő előtt álló pároknak is. Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. A belépés ingyenes!” – fűzte hozzá az eddigiekhez Dávid Viktória.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!