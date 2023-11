Kóczán Zoltán 1983. április 30-án kiváltotta az egyéni vállalkozói igazolványát, ami azóta is működik, és a fiatalember nagy tervekkel és kitartással vágott bele, hogy megteremtse vállalkozását.

- Kalákába mentünk lebontani egy házat Gartán és onnan vásároltam a téglát, aminek darabja 50 fillér volt, és ezekből raktuk le a presszó alapját. Összejöttünk jó páran kiástuk a kútalapokat, amin áll az épület. Azonban a Rába közelsége miatt feljött a víz, amit a tűzoltók szivattyúztak ki. Nagy Endre volt a tervező, a tetejét úgy csinálta meg G gerendákból, hogy azt is kibírja, ha 500 ember dobbant rajta, mert akkor már tudtam, lesz második szint. Ez meg is valósult 1995-ben. - emlékezett vissza Kóczán Zoltán az egykori Rábaparti Presszó tulajdonosa, aki azelőtt a Hanság Étterem felső emeletének a bárjában volt vezető.

A presszó építésében számos ismerős dolgozott együtt, többek között közösen betonozták az alapot Wéber Istvánnal, aki éveken át a vállalkozó társa is volt, valamint jó barátjával Eperjes Miklóssal, aki a szórakozóhelyen a zenét szolgáltatta. Ő már keresett DJ volt, számos helyen discozott.

- Akkoriban azért sok szempontból nehezebb dolgunk volt. 1979-ben csak a tanácselnök engedélyével szervezhettünk bármit is, aki akkor Veszkényben azt mondta, a kultúrházban egy hónapban csak egyszer lehet bulit tartani, mert megfertőzzük a fiatalokat. Mivel itthon nálunk nem volt szinte semmi, éjfélkor ültem és az Ö3 rádión a slágerlistát hallgattam, ennek általában édesanyám vetett véget és az ágyba parancsolt. Az Országos Szórakoztatózenei Központban vizsgát kellett tennem. Ahhoz, hogy hozzájussunk egy 90 perces zeneblokkhoz, nagyon sok időre és pénzre volt szükség, főleg, hogy akkoriban volt körülbelül 10-20 együttes összesen. A zenefelszerelés abból állt, hogy magunk csináltuk az erősítőt, a házi keverőt, illetve a hangfalakat Orion hangszórókból - mondta el a lemezlovas, aki azóta is tevékenykedik DJ-ként esküvőkön és rendezvényeken.

Egy szombati napon nyitott meg a Rábaparti Presszó.

- Nagy sokaság, kíváncsiság övezte a nyitást. Rengetegen voltak és ez így is maradt a későbbiekben is. Keddtől vasárnapig volt hivatalosan disco. Péntekre hívtunk előadókat és aki akkoriban számított, mindenki megfordult nálunk. Fellépett többek között a Dolly Roll, Demjén Rózsi, Szikora Róbert, Komár László, Cipő a Republikból, a Lord. Volt egy nagy piros vendégkönyvem és minden fellépő írt bele valamit - idézte fel az egykori tulajdonos. - Száz kocsi állt a ház előtt, akkor divatos Wartburgok, Trabantok, Taciák, Zsigulik. Érkeztek a szórakozni vágyók Sopronból, Kőszegről, Győrből, Mosonmagyaróvárról és a környező falvakból kiöltözve csinosan, csokornyakkendőben. De jöttek a városba osztrákok, szerbek, horvátok, törökök, olaszok is. Volt olyan szilveszter, amikor már a bárszékeket is lefoglalták. Egyik alkalommal egy malac volt a fődíj, amit végigvittünk és 50 forintért meg lehetett húzni a farkát. Rengeteg szerelem szövődött, házasságok köttettek a presszóban.

Minden szerdán Mopresszó volt a Rábapartiban. Nagy-Kapus Géza, akit mindenki Csíként ismer a városban, készített egy hatalmas vásznat és filmeket sugároztak a Rába partján, a kerthelyiségben.

A mozitól kaptak egy mozigépet, Dukai Imre, becenevén Hanák volt a gépész, és a több, mint 100 vendég szendvicseket, desszerteket evett, élvezte a műsort. Általában már 8 óra környékén kikerült a „Telt ház” tábla.

- Hajnali 3-ig szokott tartani a buli, körülbelül 500 emberrel. Sokszor csak úgy lehetett bejönni, ha 4 ember kiment, mert az utcán kígyózott a sor. Miklós szolgáltatta a zenét, ami nélkül nem ért volna semmit az egész, de ha kellett bent volt a pultban, irányította a dolgokat. A videodisconak is hatalmas sikere volt. A második videómagnó volt a miénk Kapuváron, ami akkor nagyon sokba került, majdnem egy Lada árát tette ki. Videoton televíziókon mentek a klippek és buli közben a filmek - mondta el Kóczán Zoltán, aki 1998-ban politikai pályára lépett, bekerült az önkormányzathoz, mint a gazdasági bizottság elnöke, a megyei közgyűlésben tevékenykedett, alpolgármester és alelnök volt. Az épületben működött később az Ezüstgitár nevű szórakozóhely, jelenleg apartmanoknak ad helyet.