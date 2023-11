"A napkelte azért is volt látványos, mert az éjszakai órákban az összefüggő felhőzet szakadozásnak indult, így ebben a varázslatban lehetett részem kora reggel, amikor is Hédervár és Lipót között tettem egy nagy biciklikört, amely mozgás szempontjából is egy jó dolog, de az ilyen szemet kápráztató légköri jelenségekért menni kell.