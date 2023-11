A dán játékgyártó elnyűhetetlen kockái újabb és újabb generációkat csábítanak építésre. Kerestély Koppány is szívesen bíbelt gyerekkorában legóval, de hogy saját tervet adjon be a cégnek, azt a mai modern felnőttkollekciók ihlették.

– Az utóbbi pár évben ismét előjött a szenvedély, mert egyre több szettet készítenek kifejezetten felnőtteknek: épületeket vagy autókat például. Ami bennem újra felgyújtotta a lángot, az egy Mustang volt. A Lego híreit böngészve jutott tudomásomra, hogy létezik olyan felület, az Ideas, ahova az építők beküldhetik ötleteiket, és még az is előfordulhat, hogy a cég megjelenteti a termékpalettáján. Gondoltam: miért ne?!

Keresztély Koppány arról álmodik, hogy szettben lehet majd megvásárolni a Lego székelykapu-készletet.

– Utánanéztem, hogy valaki készített-e már legóból székely kaput. Akkor nem találtam, azóta ugyan találkoztam valakivel, aki csinált magának egyet, de nem volt további terve vele. Büszke vagyok székelységemre. Sepsiszentgyörgyről ötéves koromban költöztünk Magyarországra, de mindig is kötődtem a hazámhoz, sűrűn mentünk haza Erdélybe. Először csak a kiskaput akartam megtervezni, de aztán gondoltam, miért ne lehetne egészben, nagykapustól, galambdúcostól?

Fotó: Kerestély Koppány

Ahogy megépítette, a családja mondta azt, hogy ezt bizony másokkal is meg kellene osztania. Ezért töltötte fel a Lego Ideasra. Egyelőre 850 támogatója van az oldalon, és négyszáz napja van gyűjteni még kilencezer-százötvenet, tízezer szavazat kell ugyanis ahhoz, hogy az Eiffel-torony, a Sydney-i Operaház, vagy épp a legendás Mini Morris autó után a székely kapu is kapható legyen.

Koppány azt mondja, négyéves kortól százhúszig ajánlja.

– A megépítése nem bonyolult, a tető kicsit macerás, de bárki el tudja készíteni. Színvilágban próbáltam lekövetni a színesebb székely kapukat. A méretarány miatt nagyon részletes motívumokat nem lehet belevinni, de egy egyszerű tulipánt, napot és holdat építettem bele mint a székely címer szimbólumait.

A készítő szándékai szerint szettben lehetne majd megvásárolni a székelykapu-készletet, amit 4–120 éves korig ajánlana. Fotó: LEGO

A Lego kiköti, hogy maximum 3000 darabból állhat a szett, de az alkotó a harmadával is megelégedett. – Nem is akartam óriásit tervezni, az volt a célom, hogy elférjen a polcon. Most itt a Wass Albert-gyűjtemény előtt nagyon jól néz ki! – mondja lelkesen.

Vajda Péter, a sokorópátkai, világ legnagyobb székely kapujának megálmodója is támogatja az ötletet. – Számunkra is az volt a lényeges, hogy amit mi elkezdünk, ahhoz minél többen csatlakozzanak, és sokaknak beszéljenek ezek a székely kapuk. Akár azoknak, akik építik őket, legyenek felnőttek vagy gyerekek, illetve azoknak is, akik megcsodálják. Ha minél kisebb korban el lehet kezdeni foglalkozni a szimbolikájával, jelentésével, az hasznos. Nem véletlenül tartunk mi is gyerekrendezvényeket. Ha még kaput is tud építeni legóból a pici, az jó dolog!

Szász Júlia Szende nagybaconi származású, győri anyuka is örül az ötletnek. – Jó dolognak gondolom, mert a székely kapu amellett, hogy az összetartozást jelképezi, nemcsak a székelységnek, de a magyarságnak is szimbóluma, és így a Lego-világban a mi nemzeti értékeink is megjelenhetnének. Jó ötlet. Pozitív, ha a gyerekek olyan játékkal is tudnak játszani, ami a nemzeti érzéseket erősíti, formálja az identitást. Építhetünk már amerikai Szabadság-szobrot, milyen jó lenne, ha székely kaput is építhetnénk. Marci fiammal alig várjuk!

Szavazni ITT>> lehet az ötletre, 10 ezer szavazat szükséges ahhoz hogy hivatalos LEGO készlet lehessen a megálmodott székely kapu.